Zafer Uysal: 'Hedefimiz deplasmanda Uşakspor'u yenmek'

Balıkesirspor Teknik Direktörü Zafer Uysal, 3-0 kazandıkları Altay maçının geride kaldığını dile getirerek, deplasmanda oynayacakları Uşakspor müsabakasını kazanmak olacak dedi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal, 3-0 galip geldikleri Altay maçı sonrası ile gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Uşakspor mücadelesi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Teknik direktör Zafer Uysal'ın, Balıkesirspor'un sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Her iki takımın da ligdeki konumları göz önüne alındığında, bu karşılaşmada mutlak bir galibiyete ihtiyaçları olduğu açıktı. Bu bilinçle sahaya çıkan ve futbolun gerektirdiği doğruları en iyi şekilde uygulayan oyuncularımı canı gönülden kutluyor, maçta bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Altay maçını artık geride bıraktık. Şu anda tüm dikkatimiz ve odağımız, zorlu bir viraj olacağına inandığımız Uşak deplasmanına çevrilmiş durumda. Bu kritik maç için yoğun bir antrenman programıyla çalışmalarımıza hız kesmeden başladık." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı