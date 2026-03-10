Haberler

Zafer Uysal: "Hedefimize ulaşmak için tek yürek olacağız"

Güncelleme:
Balıkesirspor'un teknik direktörü Zafer Uysal, 7-0 kazandıkları Nazillispor maçının ardından Altay ile oynayacakları mücadelenin önemine vurgu yaparak, takımının hedeflerinin ligde playoff hattında yer almak olduğunu belirtti.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Zafer Uysal, deplasmanda 7-0 kazandıkları Nazillispor maçının geride kaldığını ve Altay mücadelesine odaklandıklarını dile getirerek, "Hedefimize ulaşmak için tek yürek olacağız" dedi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal, deplasmanda karşılaştıkları ve 7-0 mağlup ettikleri Nazillispor ile gelecek hafta karşılaşacakları Altay müsabakaları öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Teknik direktör Zafer Uysal'ın Balıkesirspor'un resmi sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Nazillispor karşılaşmasını geride bıraktık. Sahada mücadele eden tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Ancak bizim için geçmiş maçlar artık geride kaldı. Önümüzdeki hafta sonu oynayacağımız Altay maçına tam anlamıyla odaklanmış durumdayız. Ligde hedefimiz belli. Playoff hattı içerisinde yer almak ve bu konumumuzu daha da sağlamlaştırmak istiyoruz. Yönetimimizin inancı ve desteğini de arkamıza alarak bu doğrultuda çalışmalarımıza büyük bir hız ve konsantrasyonla devam ediyoruz. Takım olarak amacımız sezon sonunda ligi ilk 5 içerisinde tamamlamak. Altay, köklü ve güçlü bir camia. Zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Ancak biz kendi oyun felsefemize, takımımızın kalitesine ve oyuncu grubumuzun inancına sonuna kadar güveniyoruz. İyi bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Sahaya kazanmak için çıkacağız ve taraftarımıza hak ettiği galibiyeti armağan etmek istiyoruz. Hedefimize ulaşmak için tek yürek olacağız" açıklaması yaptı. - BALIKESİR

