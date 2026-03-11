Haberler

Altay'da iki oyuncu için seferberlik

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Altay, sakat stoper Yunus Efe Sarıkaya ve sağ kanat Mehmet Nur Kaymaz'ın müsabakaya yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından çalışmalar yapılıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü deplasmanda Balıkesirspor'la karşılaşacak olan Altay'da sağlık ekibi sakatlık yaşayan stoper Yunus Efe Sarıkaya ve sağ kanat Mehmet Nur Kaymaz'ın bu müsabakaya yetiştirilmesi için seferberlik ilan etti. Söke 1970 deplasmanında sakatlanan ve adalesinde yırtık tespit edilen Mehmet, son 3 haftada oynanan Tire 2021 FK, Karşıyaka (D) ve Kütahyaspor müsabakalarını kaçırdı.

Tedavisi süren Mehmet'in durumuna son idman sonrası karar verilecek. 19 yaşındaki futbolcu 8 Şubat'ta oynanan Bornova 1877 maçında profesyonel liglerdeki ilk golünü atmıştı. Dizine aldığı darbe nedeniyle geçen haftaki Kütahyaspor randevusunda forma giyemeyen 19 yaşındaki stoper Yunus Efe'nin durumunun ciddi olmadığı ifade edildi. Yunus Efe'nin Balıkesir deplasmanında oynaması için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
