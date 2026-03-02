Beşiktaş'tan Altay Bombası
Football Insider'a göre Beşiktaş, Altay Bayındır transferi için Manchester United ile temaslarını sürdürürken anlaşma ihtimali güçleniyor; milli kaleci de ayrılığa sıcak bakıyor.
- Beşiktaş, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
- Beşiktaş yönetimi, Altay Bayındır transferi için Manchester United ile görüşmelerine devam ediyor.
- Altay Bayındır, Manchester United'da düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Beşiktaş, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların İngiliz kulübüyle anlaşma ihtimalinin giderek güçlendiği belirtildi.
MANCHESTER UNITED İLE TEMASLAR SÜRÜYOR
Football Insider'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, Altay Bayındır transferi için Manchester United ile görüşmelerine devam ediyor. Tarafların ortak noktada buluşma ihtimalinin arttığı ifade edildi.
ALTAY AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Manchester United'da düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır'ın da yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı. Milli kalecinin kariyerinde yeniden düzenli oynayabileceği bir adım atmak istediği kaydedildi.