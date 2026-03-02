Haberler

Beşiktaş'tan Altay Bombası

Football Insider'a göre Beşiktaş, Altay Bayındır transferi için Manchester United ile temaslarını sürdürürken anlaşma ihtimali güçleniyor; milli kaleci de ayrılığa sıcak bakıyor.

Beşiktaş, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların İngiliz kulübüyle anlaşma ihtimalinin giderek güçlendiği belirtildi.

MANCHESTER UNITED İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Football Insider'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, Altay Bayındır transferi için Manchester United ile görüşmelerine devam ediyor. Tarafların ortak noktada buluşma ihtimalinin arttığı ifade edildi.

ALTAY AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Manchester United'da düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır'ın da yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı. Milli kalecinin kariyerinde yeniden düzenli oynayabileceği bir adım atmak istediği kaydedildi.

