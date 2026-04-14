Altay'da Gözler Deniz Kadah'da

3. Lig 4. Grup'ta Altay, Afyonspor ile ligde kalma mücadelesine çıkacak. Deniz Kadah, maçta ilk golünü atarak takımının süper ligde kalmasına katkı sağlamak istiyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun son maçında cumartesi günü evinde Afyonspor'la kümede kalma mücadelesine çıkacak Altay'da gözler santrfor Deniz Kadah'a çevrildi. Kendisi gibi final niteliğinde maç oynayacak düşme hattındaki rakibiyle berabere kalması halinde bile lige tutunacak siyah-beyazlılarda Deniz Kadah, bu sezon ilk golünü atarak takımının kümede kalmasına katkı sağlamak istiyor. Ligin ilk yarısında lisans sorunu nedeniyle forma giyemeyen 40 yaşındaki golcü, ikinci devrede 10 karşılaşmada görev yaptı. Üç kez ilk 11'de yer alan Deniz, toplam 413 dakika oyunda kaldı. Altay formasıyla Süper Lig'de 1, 1'inci Lig'de 8, 2'nci Lig'de 3 ve kupada 1 gol kaydeden Deniz Kadah, 3'üncü Lig'de ilk kez fileleri sarsmak istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Sadettin Saran çıldırdı: Takımı paraya boğacak

Aldığı karar öyle böyle değil! Herkesin ağzı açık kaldı

Trump siparişini getiren kuryeye 4 bin 500 lira bahşiş verdi

Trump siparişini getiren kuryeye bakın kaç lira bahşiş verdi
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum

Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum
Sadettin Saran çıldırdı: Takımı paraya boğacak

Aldığı karar öyle böyle değil! Herkesin ağzı açık kaldı

Dünyasını aydınlatan eş, 5 çocuklu adama kaçtı! Canlı yayında “Dönmem” dedi

Dünyasını aydınlatan eş başkasına kaçtı! Canlı yayında yüzleştiler
Cem Yılmaz’ın ABD vize başvurusu reddedildi iddiası

Cem Yılmaz’a ABD vizesi şoku