Altay, 3. Lig'e son haftada tutundu

Altay, 3. Lig'e son haftada tutundu
TFF. 3. Lig 4. Grup'ta son haftaya düşme hattının hemen üzerinde giren Altay, rakiplerinden Afyonspor'u 2-0 yenerek ligde kalmayı başardı. Afyonspor ise lige veda etti.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta son haftaya düşme hattının hemen üzerinde giren Altay, rakiplerinden Afyonspor'u 2-0 yenerek ligde kalmayı başardı.

ALTAY KAZANARAK KÜMEDE KALMAYI BAŞARDI 

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını 37. dakikada Özgür Özkaya'nın attığı golle 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda 90+6'da Deniz Kadah'la bir gol daha bulan Altay, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı. Ligde son haftaya düşme ihtimaliyle giren Altay, düşme hattındaki rakiplerinden Afyonspor'u yenerek puanını 28'e çıkardı ve lige tutundu. Siyah-beyazlı ekibin bu sezon 6 ceza puanı da bulunuyordu.

AFYONSPOR BÖLGESEL AMATÖR LİG'E DÜŞTÜ

Altay'a 2-0 mağlup olan Afyonspor ise Bölgesel Amatör Lig'e geriledi. Müsabakanın bitiminde ligde kalan Altaylı futbolcular, taraftarlarıyla galibiyeti kutladı. Büyük üzüntü yaşayan Afyonsporlu oyuncuları Altaylı futbolcular teselli etti. İki takım futbolcuları Afyonspor tribününe giderek taraftara moral verdi.

SÜPER LİG'DEN AMATÖRÜN EŞİĞİNE

Altay, Süper Lig'de 42 sezon mücadele etti. İzmir temsilcisi, 2021-2022'de Süper Lig'e veda ettikten sonra 2022-2023 ve 2023-2024'te 1. Lig'de yer aldı. 2023-2024'te 1. Lig'den, geçen sezon da 2. Lig'den düşen siyah-beyazlı ekip, ekonomik sorunlara rağmen son haftada da olsa amatöre düşmekten kurtuldu.

Cemre Yıldız
