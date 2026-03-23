Altay'da keyifler yerine geldi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 3 maçını kaybeden Altay'da çarşamba günü İzmir'de oynanacak kritik Alanya 1221 karşılaşması öncesi takımın üzerindeki olumsuz hava dağıldı. Altaylı taraftarlar bayramda antrenman ziyareti yaparak futbolculara moral verdi. Son 5 haftada toplayacağı puanlarla kümede kalışını ilan etmeyi hedefleyen İzmir temsilcisinde taraftarlar takıma baklava da ikram etti. Ziyaret sonrası futbolcuların moralinin yerine geldiği kaydedildi.

12'nci adamın siyah-beyazlı ekibe, "Biz her zaman arkanızdayız. Sizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Üzerinize düşeni yapacağınızdan kuşkumuz yok" mesajı verdiği bildirildi. Altaylı oyuncuların da taraftarlara başarı sözü verdiği ifade edildi. Bu arada 40 yaşına basan teknik direktör Mehmet Can Karagöz için antrenman sahasında pastalı doğum günü kutlaması yapıldı. Öte yandan Oktay'ın cezalı olduğu Altay'da Emre'nin cezası sona ererken, İbrahim ve Mert de iyileşerek takıma döndü.

