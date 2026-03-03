Altay zorlu virajlarda
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Altay, konuk olduğu Karşıyaka'ya 3-1 yenilerek düşme hattından uzaklaşma çabasını sürdürüyor. Önümüzdeki hafta lider Kütahyaspor ile, ardından Balıkesirspor ile zorlu maçlar oynayacak. Takım, alt sıralardan kurtulmak için puan toplamayı hedefliyor.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir derbisinde konuk olduğu Karşıyaka'ya 3-1 yenilerek tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Altay, üst üste 2 zorlu maça daha çıkacak. Siyah-beyazlılar ilk olarak pazar günü lider Kütahyaspor'u konuk edecek. Ligde 20 puanla düşme hattının 2 puan üstünde yer alan İzmir temsilcisi, ligde 23 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan 62 puanlı Kütahya ekibinin 10 haftalık galibiyet serisine son vermeye çalışacak. Altay, önümüzdeki hafta ise play-off hattının 2 puan gerisinde yer alan Balıkesirspor'un misafiri olacak. Siyah-beyazlı ekip zorlu sınavlardan toplayacağı puanlarla alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Altay'da kaleci Semih, stoper Arif ve sağ kanat Mehmet Nur'un tedavileri sürüyor.