Altay zorlu virajlarda

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir derbisinde konuk olduğu Karşıyaka'ya 3-1 yenilerek tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Altay, üst üste 2 zorlu maça daha çıkacak. Siyah-beyazlılar ilk olarak pazar günü lider Kütahyaspor'u konuk edecek. Ligde 20 puanla düşme hattının 2 puan üstünde yer alan İzmir temsilcisi, ligde 23 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan 62 puanlı Kütahya ekibinin 10 haftalık galibiyet serisine son vermeye çalışacak. Altay, önümüzdeki hafta ise play-off hattının 2 puan gerisinde yer alan Balıkesirspor'un misafiri olacak. Siyah-beyazlı ekip zorlu sınavlardan toplayacağı puanlarla alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Altay'da kaleci Semih, stoper Arif ve sağ kanat Mehmet Nur'un tedavileri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı