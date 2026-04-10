Haberler

Altay yakın takipte olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu hafta deplasmanda Nazilli Spor'la oynanması gereken maçtan rakibin ligden düşürülmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip ayrılacak Altay'da teknik ekip ve yönetim boş durmayacak.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu hafta deplasmanda Nazilli Spor'la oynanması gereken maçtan rakibin ligden düşürülmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip ayrılacak Altay'da teknik ekip ve yönetim boş durmayacak. Siyah-beyazlılarda teknik ekip ve yönetim düşme hattındaki rakiplerinden Afyonspor'un pazar günü evinde Tire 2021 FK ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek. Ligin son haftasında Afyonspor'u konuk edecek İzmir temsilcisi hem rakibin durumunu hem de kritik müsabakayı mercek altına alacak.

Altay'da Başkan Sinan Kanlı ve teknik direktör Mehmet Can Karagöz, 2 hafta önce Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan Tire 2021 FK-Bornova 1877 maçını da yerinde takip etmiş, kümede kalma savaşı veren Bornova temsilcisi karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı. Bu sezon Altay ile Tire 2021 FK arasında oynanan müsabakalarda iki kulüp yönetimi arasında gerilim yaşandı. Altay'ın 22'nci haftada iç sahada oynadığı Tire maçında misafir seyirci için bilet fiyatını 5 kuruş olarak belirlemesi gerilimin fitilini ateşlemişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

