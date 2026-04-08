Altay'da Kaleci Ulaş Hasan Özçelik'in Fedakarlık Örneği

Altay'da Kaleci Ulaş Hasan Özçelik'in Fedakarlık Örneği
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde İzmir Çoruhlu FK ile 1-1 berabere kalan Altay'da 21 yaşındaki kaleci Ulaş Hasan Özçelik'in büyük bir fedakarlık örneği gösterdiği öğrenildi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde İzmir Çoruhlu FK ile 1-1 berabere kalan Altay'da 21 yaşındaki kaleci Ulaş Hasan Özçelik'in büyük bir fedakarlık örneği gösterdiği öğrenildi. Belindeki 3'üncü derece yırtık nedeniyle Alanya 1221 ve Eskişehir Anadolu Spor (D) müsabakalarında kadroda yer almayan genç file bekçisi, İzmir Çoruhlu randevusunda sahaya iğneyle çıktı. Anestezi ile ağrıları hafifletilen kaleci Ulaş'ın yırtığın büyüyerek ameliyat masasına yatma riski taşımasına rağmen görevden kaçmadığı ifade edildi.

Öte yandan kaleci Semih'in (19) çapraz bağ ameliyatı olup sezonu kapatmasının ardından U19 takımından A takıma alınan kaleci Poyraz Kırmızıalan'ın (17) ısınma sırasında dizinin esnesdiği ve dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği bildirildi. İzmir temsilcisinde kaleci Süleyman Emre İtir (18), kırmızı kart cezası nedeniyle Çoruhlu FK maçında forma giyemedi. Altay'da kaleci Ulaş sakat sakat oynamayı kabul etmeseydi, kritik İzmir Çoruhlu müsabakasında yedek soyunan Alp Çelikdere (17) siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyacaktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
