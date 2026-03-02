Karşıyaka, Altay'ı 3-1 Mağlup Ederek İzmir Derbisinde Galip Geldi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'ı 3-1 mağlup ederek son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alan Karşıyaka hem moral tazeledi hem de normal sezonun bitimine 7 hafta kala iddiasını tekrar kanıtladı. Derbide Ömer Faruk (2) ve Alpay'ın golleriyle zafere uzanan Karşıyaka haftalardır bu maçı bekleyen taraftarlarına bayram sevinci yaşattı. İkinci yarının başında bocaladıktan sonra yeniden forma giren yeşil-kırmızılı ekip, grupta 50 puana ulaşarak Play-Off hattında üçüncü sıradaki yerini korudu.

Bu sezon Altay'la 7 yıl sonra liglerde yolu kesişen Karşıyaka ezeli rakibini son olarak 2017-2018 sezonunda 8 Nisan 2018'de oynanan derbide 2-1 mağlup etmişti. Sezonun ilk yarısındaki maç ise 1-1 bitmişti. Derbiyi hak edenin kazandığını söyleyen Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Bizim için çok önemli bir maçtı. En güçlü bir şekilde hazırlandığımız maç oldu. Yerel derbi bizim için önemliydi. Genel anlamda maçın başından sonuna kadar domine ettik. Maçı hak ederek kazandık. Doğruları yapan taraf kazandı. Çok mutluyuz. Taraftarımızın özel bir beklentisi vardı bu maçtan. Onları mutlu ettiğimiz için çok sevinçliyiz" dedi.

İZMİR TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜN

Karşıyaka bu sezon 3'üncü Lig'in yerel olarak oynanmasıyla grupta eşleştiği İzmir takımlarına karşı büyük üstünlük sağladı. Grupta ilk maçta öne geçmesine rağmen son dakikada 1-1 berabere kaldığı ezeli rakibi Altay'ı rövanşta 3-1 yenen Kaf-Kaf, İzmir Çoruhlu FK'yla oynadığı iki maçı da 4-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı. Yeşil-kırmızılı ekip sezonun ilk yarısında Bornova 1877'yi 3-1, Tire FK'yı da 2-1 yenerek şimdiye kadar İzmir takımlarıyla oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak hiç yenilmedi.

ÖMER FARUK FARKINI GÖSTERDİ

Karşıyaka'nın sezon başında transfer etmesine rağmen lig başlamadan bahis nedeniyle 8 ay ceza alınca ilk yarıda hiç forma giyemeyen golcü Ömer Faruk Sezgin sahalara döner dönmez kalitesini kanıtladı. Cezasının kaldırılmasıyla ikinci yarının ikinci haftasında sahalara dönen Ömer Faruk, forma giydiği 7 maçta 6 gol attı. Karşıyaka formasıyla ilk golünü Alanya 1221 ağlarına gönderdikten sonra geçen hafta 10-0 gibi tarihi skorla kazanılan Nazillispor maçında hat-trick yapan 26 yaşındaki santrfor dün de derbide attığı 2 golle galibiyeti getirdi. Ömer Faruk son 2 maçta 5 gol atıp takımının kazandığı 6 puana büyük katkı yaptı. Karşıyaka derbiye ilk kez ilerde Ömer Faruk ve Yasin ikilisiyle çift forvetle çıktı.

ALPAY ESKİ TAKIMINA GOL ATTI

Karşıyaka'da maç 2-1'e geldikten hemen sonra galibiyeti sigortalayan üçüncü golü kaydeden Alpay, altyapısında forma giydiği eski takımı Altay'a derbide gol atmayı başardı. Altay altyapısında 2017-2020 arasında 3 yıl forma giydikten sonra Kızılcabölükspor'da profesyonel olan Alpay derbideki golünün ardından büyük sevinç yaşadı.

KÜÇÜCÜĞÜM ŞARKISI ÇALINDI

Önceki yıllarda Play-Off maçlarında birbirlerine destek veren Karşıyaka ve Altay taraftarlarının arası sezonun ilk yarısındaki derbinin ardından açılırken, dünkü maçtan zaferle ayrılan yeşil-kırmızılılar rakiplerine gönderme yaptı. İki takım taraftarları maç boyunca karşılıklı küfürlü tezahürat yaptı. Derbide Karşıyakalı futbolcular Ömer Faruk'un ilk golünün ardından elleriyle, "Gözlük" işareti yaparak Altay'ın, "Büyük Altay" lakabına gönderme yaptı. Yasin de bu esnada yine eliyle baş okşama hareketi yaptı. Maçın ardından ise statta ünlü şarkıcı Yalın'ın Küçücüğüm şarkısı çalındı. Karşıyaka taraftarları şarkıya Altay tribününe dönerek eşlik etti. İki takımın ortak kullandığı Alsancak Stadı'nda kendi evinde misafir olan Altay'da Başkan Sinan Kanlı'nın bu esnada Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş'ı arayarak şarkının kapatılmasını istedi. Karşıyaka taraftarları sosyal medyada da Altay'ın maçta açtığı, "İzmir'in sefiri" yazılı pankartı, "İzmir'in miniği" olarak değiştirip ezeli rakiplerine gönderme yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı