İzmir Çoruhlu FK: 1-1

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren 28'inci hafta maçında Altay evinde İzmir Çoruhlu FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla son 2 haftaya Altay 22, düşme hattındaki İzmir Çoruhlu ise 20 puanla girdi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndan oynanan müsabakanın hemen başında İzmir Çoruhlu FK öne geçti. 2'nci dakikada ceza yayının gerisinden kazanılan frikikte topun başına geçen Yasin Öztekin, şık bir vuruşla barajın üzerinden meşin yuvarlağı köşeye gönderdi: 0-1.

Altay, 38'inci dakikada rakip takımdan Cenk'in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi sebebiyle penaltı kazandı. İlk etapta oyunu devam ettiren Hakem Semih Kurt, 1'inci Yardımcı Hakem Yaşar Can Daşdelen'in uyarısıyla beyaz noktayı gösterdi. 40'ıncı dakikaya penaltıyı Ünal Kavlak kullandı. İzmir Çoruhlu kalecisi Amir Güren, sağına gelen topu uzanarak çeldi. İlk yarı İzmir Çoruhlu FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 69'uncu dakikasında Altay skora denge getirdi. Siyah-beyazlı ekip yaptığı baskıyla İzmir Çoruhlu defansını hataya zorladı. Ceza yayı çizgisinde topla buluşan Ünal Kavlak, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

72'nci dakikada Altaylı Mehmet Nur sağdan ceza sahasına girip vurdu. Kalecinin çıkardığı topu bu kez sol çaprazdan Sani tamamlamak istedi. Bu pozisyonda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

90+6'ncı dakikada Altay atağında soldan Sani'nin pasında topla buluşan Onur Yıldız yerden vurdu. Top yan direkten döndü.

Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı