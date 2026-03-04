112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay'da maaşları ödenmeyen 8 personelin işe gitmeme kararı aldığı öğrenildi.

8 PERSONEL KAZAN KALDIRDI

Siyah-beyazlı kulüpte idari personel, mutfak personeli, kamp binası personeli, tesis bakım personeli (çimci), şoför ve güvenlik personellerinden oluşan 8 çalışanın maaşlarının ödenmemesi nedeniyle 1 haftadır tesislere gitmediği bildirildi.

MAAŞLARI ÖDENENE KADAR GÖREVE DÖNMEYECEKLER

Ligde önceki hafta oynanan Tire 2021 FK maçından sonra işe ara veren kulüp çalışanlarının maaşları ödenene kadar görevlerine dönmeyeceği ifade edildi. Personelin geciken maaş ödemeleri nedeniyle çalışmaktan kaçınma hakkını kullandığı dile getirildi. Kulüp çalışanlarının önceki dönemlerden 5, mevcut yönetimden ise 3 maaş olmak üzere 8 maaş alacağı bulunduğu iddia edildi.