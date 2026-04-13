İzmir Çoruhlu FK finale çıkacak

İzmir Çoruhlu FK finale çıkacak
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor'u 3-1 mağlup eden İzmir Çoruhlu FK, son haftaya umutla girdi. Altay ve Afyonspor ile olan kritik mücadeleler, takımın geleceğini belirleyecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Uşakspor'u geriden gelerek Yasin Öztekin'in 2, Mehmet Bavver'in 1 golüyle 3-1 mağlup eden İzmir Çoruhlu FK kurtuluş umutlarını son haftaya taşıdı. Bu maçı kazanamaması halinde düşmesi kesinleşecek İzmir ekibi pes etmedi. Nazillispor ve Bornova 1877'nin düştüğü grupta son haftaya kurtuluş potasındaki Altay 25, Çoruhlu FK 23, Afyonspor 22 puanla girdi.

Son hafta oynanacak Altay-Afyonspor, Ayvalıkgücü Belediyespor-Çoruhlu FK maçları 3 takımın kaderini belirleyecek. 3 takımından 2'si son hafta amatöre düşecek. Çoruhlu FK son maçta cumartesi günü Ayvalık deplasmanında kazanır, Altay mağlup olursa kurtulacak. Galibiyetten başka hiçbir sonuç İzmir ekibine yetmeyecek. Altay ile Afyon berabere bile kalsa Çoruhlu FK küme düşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem

Hedefinde bakın bu kez kim var
Haberler.com
500

Arda Turan hayatının maçına çıkıyor

Bugün kaderi değişebilir

Evinin önünde biriken su nedeniyle çocuklarını sırtında taşıyor

Belediye uyuma! 2026 Türkiye'sine yakışmayan görüntü
Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı! Mesele Hürmüz değilmiş

Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı
Fenomen ziyaretinde izdiham! En az 30 kişi feci şekilde can verdi

Fenomen ziyaretinde izdiham! Onlarca kişi feci şekilde can verdi
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor

Bugün kaderi değişebilir

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edilen ünlülerden ilk görüntüler
Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi

Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi