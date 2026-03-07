Altay, Lider Kütahyaspor'u Konuk Ediyor

3'üncü Lig 4'üncü Grupta geçen hafta İzmir derbisinde konuk olduğu Karşıyaka'ya 3-1 yenilerek son 3 haftadan 2 puan çıkaran Altay yarın evinde lider Kütahyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak 24'üncü hafta mücadelesinde Taner Tuncer düdük çalacak. Ligde 20 puanla 11'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 62 puanı bulunan zirvedeki Kütahyaspor'un 10 haftalık galibiyet serisini sona erdirmeye çalışacak. Siyah-beyazlılarda tedavileri süren kaleci Semih ve sağ kanat Mehmet Nur forma giyemeyecek. İyileşen stoper Arif ise şans verilmesi halinde görev yapabilecek. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 2-0 yenilen Altay, zorlu 90 dakikadan zaferle ayrılarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı