Altay, Alanya 1221'i yenerek kötü gidişe son vermek istiyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 3 maçını kaybedip, 5 haftadır 3 puana hasret kalan Altay yarın evinde Alanya 1221 ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak 26'ncı hafta mücadelesini Sabit Selvi yönetecek. Müsabakanın biletleri numaralı tribün 100, VIP A-C 750, VIP B 1000 TL'den satışa sunuldu. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Oktay forma giyemeyecek.

Cezası biten Emre ve iyileşen İbrahim ile Mert şans verilmesi halinde takımdaki yerlerini alabilecek. Grupta 20 puanla 12'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 30 puanı bulunan 9'uncu basamaktaki rakibini yenerek kötü gidişe son vermeyi ve alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Altay deplasmanda Alanya 1221'e 1-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı