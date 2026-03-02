Haberler

Altay evinde yıkıldı

Altay evinde yıkıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir derbisinde Altay, Karşıyaka'ya 3-1 yenilerek galibiyet özlemini 3 maça çıkardı. Teknik direktör Mehmet Can Karagöz, maçın kritik anlarını değerlendirdi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda konuk takım olarak çıktığı İzmir derbisinde Karşıyaka'ya 3-1 mağlup olan Altay, tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. Üst üste 2 beraberlik aldıktan sonra derbiden eli boş ayrılarak galibiyet özlemi 3 maça yükselen siyah-beyazlılar, düşme hattının 2 puan üzerinde 20 puanda kaldı. İlk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakada ikinci yarının başında skorun 2-0'a gelmesine engel olamayan Altay, 65'te farkı 1'e indirdikten 2 dakika sonra kalesinde bir gol daha görerek 3-1'lik yenilgiye engel olamadı.

Karşıyaka'nın 10'uncu dakikada penaltıdan bulduğu golün maçın kırılma anı olduğunu belirten Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz, "Çok erken bir kaza penaltısıyla moralimiz dibe vurdu. İkinci yarıda yine erken bir gol yedik. Bunlar bahane değil ama mentali düşüren unsurlar. Düşük mental saha içi organizasyonları yapmamızı engelliyor. Malum yaş ortalamamız 21. Dışarıdan müdahale yaptık, oyuncu değişiklikleriyle oyuna hakim olmaya başladık ve 2-1'e ulaştık ama yine uzaklaştıramadığımız top döndü bize pozisyon oldu, 3-1 olunca da maçın sonucu netleşmiş oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı

Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor

İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor
'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle çakıldı! Görüntü de sonrası da olay
Süper Lig devinden TFF ve MHK'ya zehir zemberek tepki: Derhal bekliyoruz

Süper Lig devi TFF ve MHK'ya savaş açtı
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor

İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor
İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Amerikan televizyonuna bağlanan İranlı bakana ilginç soru
İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi

İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi