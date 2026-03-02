Altay evinde yıkıldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda konuk takım olarak çıktığı İzmir derbisinde Karşıyaka'ya 3-1 mağlup olan Altay, tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. Üst üste 2 beraberlik aldıktan sonra derbiden eli boş ayrılarak galibiyet özlemi 3 maça yükselen siyah-beyazlılar, düşme hattının 2 puan üzerinde 20 puanda kaldı. İlk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakada ikinci yarının başında skorun 2-0'a gelmesine engel olamayan Altay, 65'te farkı 1'e indirdikten 2 dakika sonra kalesinde bir gol daha görerek 3-1'lik yenilgiye engel olamadı.

Karşıyaka'nın 10'uncu dakikada penaltıdan bulduğu golün maçın kırılma anı olduğunu belirten Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz, "Çok erken bir kaza penaltısıyla moralimiz dibe vurdu. İkinci yarıda yine erken bir gol yedik. Bunlar bahane değil ama mentali düşüren unsurlar. Düşük mental saha içi organizasyonları yapmamızı engelliyor. Malum yaş ortalamamız 21. Dışarıdan müdahale yaptık, oyuncu değişiklikleriyle oyuna hakim olmaya başladık ve 2-1'e ulaştık ama yine uzaklaştıramadığımız top döndü bize pozisyon oldu, 3-1 olunca da maçın sonucu netleşmiş oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı