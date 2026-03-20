Altay çıkış arıyor

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 5 maçtır kazanamayan Altay, önümüzdeki hafta içi oynayacağı Alanya 1221 maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmek istiyor.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, son dönemde düşüşe geçti. Teknik Direktör Yusuf Şimşek'le yollarını ayırdıktan sonra takımın başına genç çalıştırıcı Mehmet Can Karagöz'ü getiren siyah-beyazlılar, yeni teknik adamıyla iyi bir başlangıç yaparak birebir rakiplerinden Bornova 1877'yi 3-0 mağlup etti. Ancak daha sonra üst üste iki maçta Söke ve Tire ile 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, son üç maçta ise Karşıyaka, Kütahyaspor ve Balıkesirspor'a mağlup oldu. 20 puanla düşme hattının hemen üzerinde, 12. sırada yer alan Altay, tekrar çıkış yolu arıyor.

Önümüzdeki hafta içi taraftarının önünde Alanya 122'yi konuk edecek olan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak hem yeni bir sayfa açmayı hem de düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Teknik Direktör Mehmet Can Karagöz'ün de oyuncularını maça iyi bir şekilde hazırladığı ve gerekli uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Altay, Alanya 122 karşısında puan kaybeder ve Bornova 1877 haftayı galibiyetle tamamlarsa, siyah-beyazlılar tehlikeli bölgeye gerileyebilir.

Alanya 1221 maçı sonrası kritik dönem

Altay, Alanya 1221 maçının hemen ardından düşme hattını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmalara çıkacak. Bu müsabakadan sonra ilk olarak şu anda 24 puana sahip olan ve düşme hattının hemen üzerinde yer alan Eskişehir Anadolu'ya konuk olacak siyah-beyazlılar, ardından kümede kalma mücadelesi veren İzmir Çoruhlu'yu ağırlayacak.

Sezonun son iki haftasında Altay, küme düşmesi kesinleşen Nazillispor deplasmanına çıkacak ve sezonu evinde Afyonspor karşısında tamamlayacak. - İZMİR

