Altay'da Genç Kaleci Semih Mendeş Sezonu Kapattı

Altay'da Genç Kaleci Semih Mendeş Sezonu Kapattı
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay'da, sakatlık yaşayan genç kaleci Semih Mendeş'in sezonu kapattığı öğrenildi. 19 yaşındaki kaleci, dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle en az 8 ay sahalardan uzak kalacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay'da sakatlık kabusu yaşayan genç kaleci Semih Mendeş'in sezonu kapattığı öğrenildi. Ligin 21'inci haftasındaki Söke 1970 deplasmanında dizinden sakatlanan 19 yaşındaki file bekçisinin ilk etapta iç ve dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği ve 5-6 hafta takımdan ayrı kalacağı bildirilmişti.

Bazı doktorların Semih'e dizindeki bağların kopma noktasına geldiğini söyleyip ameliyat olmasını önermesi üzerine, altyapıdan yetişen genç eldiven tedavi yerine operasyon yolunu tercih ederek bıçak altına yattı. Kaleci Semih'in en az 8 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Altay'da son 4 maçta görev yapan kaleci Ulaş, sakatlık yaşamaz ya da ceza almazsa kalan 5 haftada da siyah-beyazlı takımın kalesini koruyacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Haberler.com
500

Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti

13 aylık bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi temizlik yaparken...
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri
Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda

Trump'ın göz diktiği ülkeye Putin arka çıktı! Dev tankerler yolda