Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesinin AVAR'ı değişti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe - Samsunspor maçına AVAR olarak atanan Mustafa Savranlar'ın yerine Çağdaş Altay'ın görev yapacağını açıkladı.
- Fenerbahçe - Samsunspor maçının AVAR hakemi Mustafa Savranlar'ın sağlık problemi nedeniyle yerine Çağdaş Altay atandı.
- Fenerbahçe - Samsunspor maçını Oğuzhan Çakır yönetecek, yardımcı hakemler Candaş Elbil ve Bilal Gölen olacak.
- Fenerbahçe - Samsunspor maçının VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Fenerbahçe ile Samsunspor, zorlu mücadelede Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik maça çok az bir süre kala sürpriz bir değişiklik yaşandı.
SAVRANLAR'IN YERİNE ÇAĞDAŞ ALTAY GÖREV ALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe - Samsunspor maçına AVAR olarak atanan Mustafa Savranlar'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle maçta görev alamayacağını açıkladı. MHK, Mustafa Savranlar'ın yerine Çağdaş Altay'ı Fenerbahçe - Samsunspor maçına AVAR olarak görevlendirdi.
MÜCADELEYİ OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETECEK
Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.