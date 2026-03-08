Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesinin AVAR'ı değişti

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Fenerbahçe ile Samsunspor, zorlu mücadelede Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik maça çok az bir süre kala sürpriz bir değişiklik yaşandı.

SAVRANLAR'IN YERİNE ÇAĞDAŞ ALTAY GÖREV ALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe - Samsunspor maçına AVAR olarak atanan Mustafa Savranlar'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle maçta görev alamayacağını açıkladı. MHK, Mustafa Savranlar'ın yerine Çağdaş Altay'ı Fenerbahçe - Samsunspor maçına AVAR olarak görevlendirdi.

MÜCADELEYİ OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETECEK

Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.