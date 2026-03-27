Haberler

Altay'dan genç oyunculara şans

Altay'dan genç oyunculara şans
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altay, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynayacağı kritik maç öncesinde U19 takımından kaleci Poyraz Kırmızıalan ve stoper Ahmet Yakup Çoban'ı A takım kadrosuna dahil etti. 17 yaşındaki Poyraz, U19 Gelişim Ligi'nde 14 maçta görev aldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü deplasmanda Eskişehir Anadoluspor'la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdüren Altay, altyapıdan iki genç oyuncusunu A takıma aldı. Siyah-beyazlılarda U19 takımından kaleci Poyraz Kırmızıalan ve stoper Ahmet Yakup Çoban, A takım kadrosuna dahil edildi. İzmir temsilcisinde 17 yaşındaki kaleci Poyraz bu sezon U19 Gelişim Ligi'nde 14 maça çıkarken, 19 yaşındaki Ahmet Yakup ise aynı ligde 12 müsabakada görev yaptı. Öte yandan geçen haftaki Alanya 1221 maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen orta saha oyuncusu Oktay, bu hafta takımdaki yerini alabilecek. Siyah-beyazlılarda sezonu kapatan kaleci Semih dışında eksik yok.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

