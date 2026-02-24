Haberler

Altay evinde misafir olacak
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay, bu hafta Karşıyaka ile oynayacağı derbide kendi stadında ilk kez misafir takım olarak yer alacak. Daha önce rakiplerini ağırladığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda, bu kez taraftarları kale arkası tribününden destekleyecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 2 maçında Söke 1970 (D) ve Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kalan Altay, bu hafta çıkacağı Karşıyaka derbisinde kendi stadında ilk kez misafir takım olarak mücadele verecek. Siyah-beyazlılar, yeşil-kırmızılı ekiple birlikte kullandığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yeniden kapılarını açtığı 2021'den bu yana ilk defa konuk ekip konumunda yer alacak. Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonundan bu yana Alsancak'ta rakiplerini ağırlayan Altay'ın taraftarları bu kez kale arkası tribününden takımlarını destekleyecek.

Altay'ın yedek futbolcuları, teknik ekibi ve idarecileri de bu defa misafir takımlara verilen kuzey yönündeki yedek kulübesinde yerlerini alacak. Siyah-beyazlılara ayrıca misafir takım soyunma odası verilecek. Altay, efsane futbolcusu Mustafa Denizli'nin adını taşıyan, dış cephesi kendi renkleri olan siyah-beyazla kaplanan ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bünyesindeki Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda deplasman mücadelesi verecek. İlk yarıda Altay'ın ev sahipliğinde oynanan İzmir derbisi 1-1 eşitlikle sona ermişti.

