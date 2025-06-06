Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı
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Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı
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Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı tarihi Emevi Camii'nde eda edildi. Yaklaşık 2 bin Müslüman saf tutarak bayram namazını kıldıktan sonra birbirleriyle bayramlaştı. Suriyeli bir esnaf, "14 yıl sonra yeniden Şam'da bayram namazı kılmak tarifsiz bir duygu" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Müslümanlar, devrik Esad rejiminin ardından ilk Kurban Bayramı coşkusunu yaşıyor. Başkent Şam'da yaklaşık 2 bin Müslüman, bayram namazı için sabah tarihi Emevi Camii'ne akın etti. Tarihi camide saf tutan Müslümanlar, yerel saatle 06.15'te bayram namazını eda etti.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Bayram namazı boyunca bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, sağlık görevlileri ve ambulanslar cami çevresinde konuşlandırıldı. Bayram namazının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

Bayramı 14 yıl aradan sonra ilk kez memleketinde kutlayan Suriyeli bir esnaf, "14 yıl sonra yeniden Şam'da bayram namazı kılmak tarifsiz bir duygu. Bugün Emevi Camii'nde sadece Suriyeliler değil, farklı ülkelerden gelen yabancılar da vardı" dedi.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

"HEM DİNİ HEM TARİHİ OLARAK ÖZEL BİR MEKAN"

Emevi Camii'nde bayram namazını eda eden Muhammed ise, "Bu camide bayramın tadı bambaşka. Burası hem dini hem de tarihi olarak özel bir mekan. Her bayram burada toplanmayı seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

"BUGÜN İNSANLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR"

Muhammed, "Bugün insanların yüzü gülüyor. Kurtuluştan sonra ve yaptırımların kalkmasıyla birlikte halkın ekonomik durumu da yavaş yavaş iyileşiyor" diye konuştu.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

"ŞİMDİ SURİYE'NİN YENİDEN DOĞUŞ ZAMANI"

Bayram hutbesinde cemaate seslenen Hatip, "Beşar Esad Firavun gibidir. Onun zulüm dönemi sona erdi. Şimdi Suriye'nin yeniden doğuş zamanı" diyerek yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk Kurban Bayramı namazı Emevi Camisi'nde kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVeli İdi:

bizden giden olmamış mı meşhur emevi camiine :)

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

İnandırıcı olmayan resmi verilere göre bile dönüş yapan suri oranı %15 seviyelerinde. Madem ülkeleri özgürleşti neden bu suriler hala burada?

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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