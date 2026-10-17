Mason Greenwood penaltılarda korkutuyor

Mason Greenwood penaltılarda korkutuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe’nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltıyla birlikte bu sezon 2. kez penaltıdan yararlanamadı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında mücadele ettiği Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.
GREENWOOD PENALTIYI KAÇIRDI
Sarı-lacivertlilerde İngiliz futbolcu Mason Greenwood, ilk yarıda penaltı kaçırdı. Müsabakanın 16. dakikasında Levent Mercan’ın ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Greenwood, kaleci Victor'a takıldı.
KONYASPOR MAÇINDA DA BAŞARISIZ OLMUŞTU
25 yaşındaki futbolcu, ligin 2. haftasında oynanan Konyaspor maçında da penaltıdan yararlanamadı. İngiliz oyuncu, Eyüpspor mücadelesinde ise penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Karşılaşmanın 67. dakikasında yerini Kerem Aktürkoğlu'na bırakan Mason Greenwood, bu karara yedek kulübesinde tepki gösterdi.