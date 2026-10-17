Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Mason Greenwood penaltılarda korkutuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mason Greenwood penaltılarda korkutuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltıyla birlikte bu sezon 2. kez penaltıdan yararlanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında mücadele ettiği Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. 

GREENWOOD PENALTIYI KAÇIRDI

Sarı-lacivertlilerde İngiliz futbolcu Mason Greenwood, ilk yarıda penaltı kaçırdı. Müsabakanın 16. dakikasında Levent Mercan’ın ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Greenwood, kaleci Victor'a takıldı.

KONYASPOR MAÇINDA DA BAŞARISIZ OLMUŞTU

25 yaşındaki futbolcu, ligin 2. haftasında oynanan Konyaspor maçında da penaltıdan yararlanamadı. İngiliz oyuncu, Eyüpspor mücadelesinde ise penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın 67. dakikasında yerini Kerem Aktürkoğlu'na bırakan Mason Greenwood, bu karara yedek kulübesinde tepki gösterdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı

Fuat Oktay ne demek istedi? Çok önemli Azerbaycan sözleri

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adapazarı'nda dolandırıldığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti

Önce vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA'yı Karadeniz'de düşürdü

Savaş uçakları peş peşe havalandı, iki tanesi düşürüldü
Selin vurduğu Ayazağa'da jandarma da sahada

İstanbul'da selin en çok vurduğu semt! Jandarma da sahaya indi
Galatasaray liderliğini 88. dakikada attığı golle korudu

Galibiyet 88. dakikadaki golle geldi
Trump'tan Putin'e sürpriz jest! Rusya yaptırımlarını askıya aldı

Putin'e sürpriz jest! Trump son anda devreye girip askıya aldı
'Osman Gazi' gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası

Enerjide bağımsızlık yolunda dev adım! Dualarla uğurlandı

Dağda kendiliğinden yetişiyor! Fındık kadar küçük ama fiyatı 150 lira

Dağda kendiliğinden yetişiyor! Fındık kadar küçük ama fiyatı 150 lira