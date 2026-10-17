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28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var

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28 ilde 'Cumhurbaşkanı kim olsun?' anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
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ASAL Araştırma'nın Ekim 2026 Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 36,3 ile ilk sırada yer alırken; Mansur Yavaş yüzde 22,2, Ekrem İmamoğlu yüzde 16,0 oy oranına ulaştı.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık şirketinin "Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2026 Araştırması" sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 20 kişiyle CATI (bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıda okuyacağım isimlerden hangisine oyunuzu verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

ERDOĞAN YÜZDE 36,3 İLE İLK SIRADA

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 36,3'lük oy oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı.

İKİNCİ SIRADA MANSUR YAVAŞ VAR 

Muhalefet cephesinde ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 22,2 ile ikinci sırayı alırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 16,0 ile üçüncü sırada bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 6,1 oy oranına ulaştı.

İŞTE SİYASETÇİLERİN OY DAĞILIMI

Ankette yer alan diğer isimler ve oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

  • Recep Tayyip Erdoğan: %36,3 
  • Mansur Yavaş: %22,2
  • Ekrem İmamoğlu: %16,0
  • Özgür Özel: %6,1
  • Selahattin Demirtaş: %6,0
  • Müsavat Dervişoğlu: %2,8
  • Yavuz Ağıralioğlu: %2,5
  • Fatih Erbakan: %2,2
  • Ümit Özdağ: %2,0
  • Diğer: %3,9   
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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