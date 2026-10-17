Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü! Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü! Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler Haber Videosunu İzle
Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü! Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa’da sokaklara taşan protestolar sırasında lüks markaların mağazaları yağmacıların hedefi oldu. Louis Vuitton ve Hugo Boss gibi dünyaca ünlü markaların dükkânlarına giren gruplar, vitrinleri kırarak ürünleri aldı. Ülkenin farklı kentlerinde yaşanan olaylarda çok sayıda iş yeri zarar görürken, güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti.

  • Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolarda Lyon'daki Presqu'île bölgesinde Louis Vuitton, Hugo Boss, The North Face, Sephora ve The Kooples mağazaları yağmalandı, vitrinler kırıldı ve ürünler çıkarıldı.
  • Paris'te Cumhuriyet Meydanı çevresinde güzellik ürünleri ve cep telefonları yağmalanırken, Marsilya'da Hermès mağazası, Lille'de bir Apple mağazası ve Nice'te çeşitli iş yerleri saldırıya uğradı.
  • Fransa İçişleri Bakanlığı, 17 Ekim'de ülke genelindeki olaylarda 272 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fransa’da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolar sırasında bazı gruplar mağazaları hedef aldı. Lyon’da Louis Vuitton ve Hugo Boss gibi dünyaca ünlü markaların mağazaları yağmalanırken, vitrinleri kırılan dükkânlardan çok sayıda ürün alındı. Paris, Marsilya ve Lille’de de benzer olaylar yaşandı. 

LÜKS MARKALARIN MAĞAZALARINI HEDEF ALDILAR

Lyon’un şehir merkezindeki Presqu’île bölgesinde çok sayıda iş yeri yağmalandı. Louis Vuitton, Hugo Boss, The North Face, Sephora ve The Kooples gibi markaların mağazaları olaylardan etkilendi. Bazı dükkânların camları kırılırken, mağazalardan ürünlerin çıkarıldığı görüntülendi. Yerel basın, özellikle Édouard-Herriot Caddesi ve çevresinde çok sayıda işletmenin zarar gördüğünü bildirdi. 

OLAYLAR PARİS VE MARSİLYA’YA DA YAYILDI

Başkent Paris’te Cumhuriyet Meydanı çevresinde bazı mağazalara girildi, güzellik ürünleri ve cep telefonları yağmalandı. Marsilya’da ise Hermès mağazası dahil çeşitli işletmeler saldırıların hedefi oldu. Lille’de bir Apple mağazasına girildiği, Nice’te de bazı iş yerlerinin yağmalandığı bildirildi. 

PROTESTOLARIN NEDENİ HAYAT PAHALILIĞI

Ülke genelindeki gösterilerde artan yakıt, gıda ve enerji fiyatları ile alım gücündeki düşüşe tepki gösterildi. Öğrencilerin eğitim koşullarına ilişkin protestolarıyla da birleşen eylemlere sendikalar ve farklı toplumsal kesimler katıldı. Gösterilerin büyük bölümü barışçıl geçerken bazı kentlerde polisle gruplar arasında çatışmalar çıktı, araçlar ve kamu binaları zarar gördü. 

YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanlığı, 17 Ekim’de ülke genelinde yaşanan olaylarda 272 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Güvenlik güçleri bazı bölgelerde göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak gruplara müdahale etti. Yetkililer, gösteriler sırasında yaşanan şiddet olayları ve iş yerlerine verilen zararlarla ilgili incelemelerini sürdürüyor. 

İlgili Haberler
Fransa’da protestolar şiddetlendi! Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldıFransa’da protestolar şiddetlendi! Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldı
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kameradaFransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Paris’te çatışmalar şiddetlenirken Macron çifti konserde dans ederken görüntülendiParis’te çatışmalar şiddetlenirken Macron çifti konserde dans ederken görüntülendi
Fransa'da 500 farklı noktada eylem! Polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktıFransa'da 500 farklı noktada eylem! Polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı
Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Bakü Büyükelçiliği, Fidan'a yönelik gizli görüşme iddialarını yalanladı

Bakan Fidan'ın Bakü ziyaretine ilişkin iddialara yanıt geldi
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak

İstanbul Valisi duyurdu! Bu hattaki yapıların hepsi yıkılacak
Samsun'da restoranda feci ölüm! Yemek asansörüyle 4. kattan düşen garson kurtarılamadı

Asansörle uğraşırken 4. kattan düştü! Genç garson kurtarılamadı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜmit Çevik:

Galatasaray maçını erteleyin Lille ile maç var ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Kurum 10 ilde turuncu, 26 ilde sarı alarm verildiğini açıkladı

10 ilde turuncu, 26 ilde sarı kodlu uyarı
Mansur Yavaş'tan parti değiştiren belediye başkanlarına: Sebebini araştırın, bir şeyler ortaya çıkar

Parti değiştiren başkanlar için 'Bir şeyler ortaya çıkar' dedi
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor

Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti

Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaların rehin alındığı dönemi hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik

Erdoğan bu görüntüyü hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik

Adapazarı'nda dolandırıldığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti

Önce vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti
Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı

Gözaltındaki kadını kör etti! Polise hapis cezası