Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Buradaki konuşmasına sağlık çalışanlarını ve İstanbulluları selamlayarak başlayan Erdoğan, inşaatı tamamlanan sağlık tesislerinin açılışını yapmaktan ve yenilerinin temellerini atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Tören kapsamında İstanbul Üniversitesinin Çapa ve Esenyurt yerleşkelerinde bulunan yeni Dahiliye Hastanesi ile Esenyurt Hastanesi'nin resmi açılışının yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, eş zamanlı olarak Ortopedi, Travmatoloji ve Cerrahi 2 Hastanesi ile Deniz Abdal Camii'nin de temellerinin atılacağını bildirdi.

"İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BİZE ECDADIN EMANETİDİR"

Eserlerin şehre ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle devam etti;

Sağlık Bakanlığımızı, Üniversitemizi ve yüklenici firmamızı tebrik ediyor; bu yapıları alın ve fikir teriyle sulayan işçi, memur ve mühendislerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Hekim ve cerrahlarımızdan hasta bakıcılarımıza, hemşirelerimizden idari personelimize, yeni hastanelerimizde görev yapacak tüm kardeşlerime üstün başarılar temenni ediyorum. Son olarak bu sağlık tesislerinde tedavi görecek tüm vatandaşlarımıza Rabbimden sağlık ve bereketler niyaz ediyorum.

Sözlerimin hemen başında şunu sizlerle paylaşmak isterim: Biz hem sağlık hizmetleri hem de tababet ilmi noktasında çok ciddi bir birikimin, aynı zamanda köklü bir kurumsal tarihin temsilcileriyiz. Tabiplik bizde asla sıradan bir meslek olarak görülmemiştir. Hekim, hikmete erişen bir şahsiyet olarak telakki edilmiştir. Tıp sahasında Avrupa'da Orta Çağ'ın en karanlık sahneleri yaşanırken, biz Anadolu'nun dört bir yanındaki bimarhanelerle, şifahanelerle ve daha pek çok kurumla 13. asırdan itibaren bu alanda adeta temayüz ettik.

İstanbul Tıp Fakültesi de bize ecdadın emanetidir. Bu fakülte, Memalik-i Mahruse-i Şahane olarak adlandırılan Cihan Devleti Osmanlı'nın bize emanet ettiği kurumlardan biridir. İlk etapta Sultan Fatih'in emriyle kurulan ve bu fakültenin nüvesini oluşturan Fatih Darüşşifası'nda tıp eğitiminin ilk izlerini görüyoruz. Yaklaşık 4 asır sonra, 14 Mart 1827'de Sultan II. Mahmud tarafından inşa ettirilen Tophane-i Amire ile ilk modern tıp fakültemiz burada hayat bulmuştur. Cerrahhane-i Amire'nin de ilave olunmasıyla bu köklü kurum, 1839 yılında önce Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve Darülfünun Tıp Fakültesi adlarını almış, devamında ise İstanbul Tıp Fakültesi olarak hizmet vermiştir.

"İSTANBUL TIP FAKÜLTESİNİN TÜM MENSUPLARINI ŞİMDİDEN TEBRİK EDİYOR"

Bu tarihsel akışı özellikle şunun için vurguluyorum; kıymetli dostlar, bizim devlet geleneğimizde devamlılık esastır. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyen ecdat, devlet-i ebet müddet anlayışımızı kurumlarımıza da yansıtmıştır. Bu kurumlar devletle birlikte milletin de kurumları olduğu için istiklal ve istikbal hamurumuz da aynı zamanda buralarda yoğrulmuştur. Örneğin, 14 Mart 1919'da Hikmet Bey ve arkadaşlarının Tıbbiye-i Şahane binasında dalgalandırdığı Türk bayrağı, esarete boyun eğmeyeceğimizin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Kızılayımızın, Yeşilayımızın, daha pek çok sivil müessesenin Milli Mücadele yıllarında ortaya koyduğu seferberlik ruhu bu kurumlarda adeta vücut bulmuştur. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz darbe girişimine, Kovid-19 salgınından 16 Şubat depremlerine bu ruh her seferinde ortaya çıkmıştır.

Bu vesileyle sizlerin şahsında, önümüzdeki sene 200. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan İstanbul Tıp Fakültemizin tüm mensuplarını şimdiden tebrik ediyorum. Başarılarla dolu iki asırlık geçmişinde bünyesinden dünyaca ünlü isimler çıkaran İstanbul Tıp Fakültemizin, inşallah daha nice asırlar milletimize şifa dağıtacağına, tıp literatürüne önemli katkılar yapacağına inanıyorum.

Kaynak: Haberler.com