Derbi öncesi 3 golle 3 puan! Fenerbahçe ligde moral buldu

Derbi öncesi 3 golle 3 puan! Fenerbahçe ligde moral bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 yendi. Puanını 16'ya yükselten sarı-lacivertliler, ligde gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek.
- Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u Chobani Stadyumu'nda 3-0 yendi.
- Fenerbahçe'nin golleri 40. dakikada Lukaku, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 87. dakikada Vedat Muriqi'den geldi.
- Fenerbahçe puanını 16'ya yükseltirken Alanyaspor 12 puanda kaldı; Fenerbahçe bir sonraki hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0 kazandı.
LUKAKU BOŞ POZİSYONDA TOPU AUTA ATTI
13. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın arka direğe ortasında Greenwood, kale sahası önündeki Lukaku'ya çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.
FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI
16. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasına hareketlenen Levent Mercan, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
GREENWOOD KAÇIRDI, İRFAN CAN TAMAMLADI
18. dakikada penaltı atışında topun başına Greenwood geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Victor'dan dönen topu İrfan Can Kahveci ağlara yolladı. Ancak İrfan Can Kahveci'nin atış sırasında ceza sahası içinde olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
LUKAKU'DAN SİFTAH
40. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Guendouzi'nin pasında solda topla buluşan Levent Mercan, kale sahasına hareketlenen Lukaku'ya yerden sert gönderdi. Bu futbolcu, yakın mesafeden topu ağlara yolladı. Belçikalı oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.
KANTE'NİN HAREKETİ NEDENİYLE GOL İPTAL
48. dakikada Levent Mercan topu içeriye çevirdi, İrfan Can Kahveci ön direkte dokunuşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. Ancak karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay, VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu VAR monitöründen izledi ve Kante'nin rakibine gol öncesinde faul yaptığına hükmetti.
BİR GOL İPTALİ DAHA
İrfan Can Kahveci, 52. dakikada bir gol daha buldu ancak yine sevinci boşa gitti. Oğuz Aydın'ın kafayla aşırttığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan İrfan Can Kahveci, kaleciyi geçip topu ağlara yolladı ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havaya kalktı.
KADIKÖY'DE İKİNCİ GOL
Fenerbahçe, 71. dakikada skoru 2-0 yaptı. Sol kanattan hareketlenen Kerem Aktürkoğlu ceza yayı üzerinden sert vurdu. Köşeye giden top ağlarla buluştu.
BİR GOL DE VEDAT MURIQI'DEN
Fenerbahçe, 87. dakikada farkı 3'e çıkarttı. Brown'ın sol kanattan ortasında Kerem'in topuk pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Vedat Muriqi, yerden vuruşunda kaleciyi avladı.
DERBİ ÖNCESİ 3 PUAN
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 16 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Alanyaspor ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.