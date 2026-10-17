Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Derbi öncesi 3 golle 3 puan! Fenerbahçe ligde moral buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Derbi öncesi 3 golle 3 puan! Fenerbahçe ligde moral buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 yendi. Puanını 16'ya yükselten sarı-lacivertliler, ligde gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek.

  • Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u Chobani Stadyumu'nda 3-0 yendi.
  • Fenerbahçe'nin golleri 40. dakikada Lukaku, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 87. dakikada Vedat Muriqi'den geldi.
  • Fenerbahçe puanını 16'ya yükseltirken Alanyaspor 12 puanda kaldı; Fenerbahçe bir sonraki hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0 kazandı.

LUKAKU BOŞ POZİSYONDA TOPU AUTA ATTI

13. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın arka direğe ortasında Greenwood, kale sahası önündeki Lukaku'ya çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

16. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasına hareketlenen Levent Mercan, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

GREENWOOD KAÇIRDI, İRFAN CAN TAMAMLADI

18. dakikada penaltı atışında topun başına Greenwood geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Victor'dan dönen topu İrfan Can Kahveci ağlara yolladı. Ancak İrfan Can Kahveci'nin atış sırasında ceza sahası içinde olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

LUKAKU'DAN SİFTAH

40. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Guendouzi'nin pasında solda topla buluşan Levent Mercan, kale sahasına hareketlenen Lukaku'ya yerden sert gönderdi. Bu futbolcu, yakın mesafeden topu ağlara yolladı. Belçikalı oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. 

KANTE'NİN HAREKETİ NEDENİYLE GOL İPTAL

48. dakikada Levent Mercan topu içeriye çevirdi, İrfan Can Kahveci ön direkte dokunuşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. Ancak karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay, VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu VAR monitöründen izledi ve Kante'nin rakibine gol öncesinde faul yaptığına hükmetti.

BİR GOL İPTALİ DAHA

İrfan Can Kahveci, 52. dakikada bir gol daha buldu ancak yine sevinci boşa gitti. Oğuz Aydın'ın kafayla aşırttığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan İrfan Can Kahveci, kaleciyi geçip topu ağlara yolladı ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havaya kalktı. 

KADIKÖY'DE İKİNCİ GOL

Fenerbahçe, 71. dakikada skoru 2-0 yaptı. Sol kanattan hareketlenen Kerem Aktürkoğlu ceza yayı üzerinden sert vurdu. Köşeye giden top ağlarla buluştu.

BİR GOL DE VEDAT MURIQI'DEN

Fenerbahçe, 87. dakikada farkı 3'e çıkarttı. Brown'ın sol kanattan ortasında Kerem'in topuk pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Vedat Muriqi, yerden vuruşunda kaleciyi avladı. 

DERBİ ÖNCESİ 3 PUAN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 16 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Alanyaspor ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. 

İlgili Haberler
İnanılmaz! İrfan Can Kahveci'nin attığı 3 gol de iptal edildiİnanılmaz! İrfan Can Kahveci'nin attığı 3 gol de iptal edildi
Fenerbahçe'nin golü VAR incelemesinin ardından iptalFenerbahçe'nin golü VAR incelemesinin ardından iptal
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yokFenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMesut Erdoğan:

İnşallah haftaya gseme saplayıp dolu dizgin ilerleriz…! amin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırd54mpvhmk:

gelin üç kere saplarız yine size baka baka gidersiniz. Atatürk’ün dediği gibi. geldiğiniz gibi gidersiniz. yoğurtçular siziiii

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıE. Er:

Sen herzaman aslan terbiyecisi olmuşsun kanarya yine yaparsın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Pınarcı:

GS derbisi öncesi tıpkı Rize maçında olduğu gibi ateşi yakmışlar-haydi hayırlısı!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğuzhan Çevik:

niye ligde moralsiz miydi editör ?? fenere attığın manşet başlıkları çok garip.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu

İmamoğlu 4 gün süren savunmasını Hz. Ali'nin sözleriyle tamamladı
Kalp pili bir günde 60'a yakın şok verdi: Ölüp ölüp diriliyordum

Bir günde 60'a yakın şok: Ölüp ölüp diriliyordum
Antalya'da fırtına Konyaaltı Sahili'ni beyaza bürüdü! Dev dalgaların arasında denize girdiler

Dev dalgalar falezleri dövdü! Bazıları aldırmadan denize girdi
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür

Bahçeli'den Azerbaycan mesajı: Bundan geri dönüş olmayacak...
Almanya'da 5 bin 700 tren istasyonunda alkol yasağı başladı! Futbol maçı günlerinde de geçerli

Tren beklerken artık içemeyecekler! 5 bin 700 istasyonda yasak
Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Gözaltına alınan Hamdi Akın'ın oğlu hakkında yeni karar

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
Bakan Memişoğlu duyurdu: Hasta ve çalışan hakları tek çatı altında birleşiyor

Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu "Bu bir ilk" diyerek duyurdu

Çapraz sorguya alınan İmamoğlu mahkemede annesiyle cemevi anısını anlattı

Savunmayı Hz. Ali ile bitirdi: Cemevi anısını da anlattı