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Barcelona'dan tarihi rekor: Ligde 9'da 9 yaptılar

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Barcelona'dan tarihi rekor: Ligde 9'da 9 yaptılar Haber Videosunu İzle
Barcelona'dan tarihi rekor: Ligde 9'da 9 yaptılar
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La Liga'nın 9. haftasında Barcelona, Real Betis'i deplasmanda 5-2 mağlup etti ve 9'da 9 yaparak La Liga tarihinde sezona en iyi başlangıç yapan takım oldu.

  • Barcelona, La Liga'nın 9. haftasında Real Betis'i Estadio de La Cartuja'da 5-2 mağlup etti.
  • Barcelona ligde 9'da 9 yaparak puanını 27'ye yükseltti ve La Liga'ya en iyi başlayan takım oldu.
  • Real Betis 19 puanda kaldı; Barcelona gelecek hafta Camp Nou'da Real Madrid ile El Clasico'ya çıkacak.

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Betis ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadeleyi Barcelona 5-2'lik skorla kazandı.

BARCELONA GOL OLDU YAĞDI

Barcelona, 10. dakikada Lamine Yamal ile öne geçerken, Real Betis, 27. dakikada Valentin Gomez ile skora denge getirdi. Rodri, 41. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Barcelona, 51. dakikada Gabriel Jesus ile skoru 3-1 yaptı. Real Betis, 53 dalikada Ezzalzouli ile skoru 3-2'ye getirdi ancak Facundo Bernal, 54. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Barcelona, 62. dakikada Eric Garcia, 81. dakikada Dani Olmo'nun golleriyle maçı 5-2 kazandı. 

BARCELONA'DAN TARİHİ REKOR

Bu sonuçla birlikte ligde 9'da 9 yapan Barcelona, puanını 27'ye yükselterek La Liga'ya en iyi başlayan takım olmayı başardı. Real Betis ise 19 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA EL CLASICO OYNANACAK

Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona, Real Madrid ile Camp Nou'da karşılaşacak. Real Betis ise Celta Vigo'ya konuk olacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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