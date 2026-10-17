Fatih'te camide abdest alırken bıraktığı çanta çalındı! İçinde 15 bin euro ve 89 bin dolar vardı

Fatih'te camide abdest alırken bıraktığı çanta çalındı! İçinde 15 bin euro ve 89 bin dolar vardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Fatih'teki Nuruosmaniye Camii'nde abdest alan bir kişinin kenara astığı çantayı çalan iki şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilerek yakalandı. Çantada 15 bin euro, 89 bin 640 dolar ve 5 bin lira bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden birinin bir kadınla evlenebilmek için televizyon programına katıldığı ortaya çıktı. İki şüpheli tutuklandı.
- Fatih Nuruosmaniye Camii'nde abdest alırken bırakılan çantada 15 bin euro, 89 bin 640 dolar ve 5 bin lira bulunduğu belirtildi.
- Çantayı çaldıkları güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilen Ramazan A. ile R.I. gözaltına alındı.
- İki şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih Nuruosmaniye Camii'nde bir adamın abdest alırken kenara bıraktığı çantayı çalıp kaçan iki şüpheli gözaltına alındı. Çantanın içinde 15 bin euro, 89 bin 640 dolar ve 5 bin lira bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.
ABDEST ALIRKEN ÇANTASI ÇALINDI
Fatih'te M.M. isimli kişi, Molla Fenari Mahallesi'ndeki Nuruosmaniye Camii'nde 30 Temmuz'da abdest aldığı sırada çantasının çalındığı şikayetiyle polise başvurdu. Mağdur M.M., çalınan çantasında 15 bin euro, 89 bin 640 dolar ve 5 bin lira parasının bulunduğunu söyledi.
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların camide bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin abdest alınan yere yaklaşarak asılı bırakılan çantayı alıp hızla uzaklaştıkları görüldü.
ŞÜPHELİ, EVLENMEK İÇİN TV PROGRAMINA ÇIKMIŞ
Polis, güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelileri yakalamak için sürdürülen takip sonucu olayı gerçekleştiren Ramazan A. ile R.I. gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Ramazan A.'nın bir süre önce eski eşinin peşini bırakmadığı ve bir kadınla evlenebilmek için televizyon programına katıldığı belirlendi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki şüpheli, çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.