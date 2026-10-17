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Hangi şehir kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en zeki ili

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Hangi şehir kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en zeki ili
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Zeka Testi Merkezi tarafından yürütülen ve 1 milyon 214 bin 505 kişinin katıldığı çalışma sonucunda Türkiye’nin IQ haritası güncellendi. Test sonuçlarına göre 105.20 IQ ortalaması yakalayan Eskişehir ilk sırada yer alırken; Ankara ikinci, İzmir ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen geniş katılımlı test verileri doğrultusunda illerin bilişsel performanslarını ortaya koyan "Türkiye IQ Haritası" açıklandı.

Zeka Testi Merkezi isimli internet platformunda yayımlanan ve 1 milyon 214 bin 505 kişinin test sonuçları baz alınarak hazırlanan çalışma, Türkiye'deki şehirlerin ortalama IQ seviyelerini göz önüne serdi.

ESKİŞEHİR ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Elde edilen sonuçlara göre Eskişehir, 105.20 ortalama IQ puanı ile Türkiye'nin en yüksek bilişsel performansa sahip şehri olarak listenin başında yer aldı. Eskişehir’i 104.91 puanla başkent Ankara ve 104.51 puanla İzmir takip etti.

Yapılan değerlendirmeye göre en yüksek IQ seviyesine sahip ilk 21 şehir ve puanları şu şekilde sıralandı:

  • Eskişehir: 105.20 IQ
  • Ankara: 104.91 IQ
  • İzmir: 104.51 IQ
  • Muğla: 104.12 IQ
  • Çanakkale: 104.02 IQ
  • İstanbul: 104.02 IQ
  • Kocaeli: 103.85 IQ
  • Balıkesir: 103.59 IQ
  • Bursa: 103.47 IQ
  • Kırklareli: 103.38 IQ
  • Trabzon: 103.37 IQ
  • Antalya: 103.29 IQ
  • Tekirdağ: 102.82 IQ
  • Zonguldak: 102.68 IQ
  • Yalova: 102.58 IQ
  • Karaman: 102.52 IQ
  • Uşak: 102.37 IQ
  • Konya: 102.36 IQ
  • Rize: 102.32 IQ
  • Denizli: 102.14 IQ
  • Bartın:102.13 IQ

DİĞER İLLERİN SIRALAMASI

Açıklanan verilerde ilk 21 ilin ardından gelen diğer şehirler ise yüksek puan sırasına göre şu şekilde sıralandı:

Sakarya, Kırşehir, Kütahya, Kayseri, Edirne, Tunceli, Bolu, Çorum, Samsun, Karabük, Mersin, Giresun, Kırıkkale, Osmaniye, Aydın, Sinop, Gümüşhane, Afyonkarahisar, Burdur, Sivas, Isparta, Nevşehir, Kastamonu, Malatya, Aksaray, Niğde, Ordu, Gaziantep, Mardin, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Kilis, Tokat, Manisa, Erzurum, Adana, Batman, Elazığ, Şırnak, Bayburt, Şanlıurfa, Yozgat, Van, Muş, Çankırı, Hatay, Ardahan, Adıyaman, Bilecik, Erzincan, Amasya, Iğdır, Düzce, Ağrı, Bitlis, Kars, Artvin, Hakkari, Siirt ve Bingöl.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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