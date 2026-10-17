Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ankara Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. VAR'da Erkan Engin görev yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

Gençlerbirliği: İrfan Can, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Metehan, Salih, Diabate, Tongya, Tiago, Luis, Mendes.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Batrakov, Sane, Barış Alper, Osimhen.

OKAN BURUK'TAN BATR?KOV TERCİHİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği karşısında orta sahada Mario Lemina, Gabriel Sara ve Aleksey Batrakov'a görev verdi. Sarı-kırmızılıların hücum hattında ise Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen yer aldı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo da maç kadrosunda yer almıyor.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Süper Lig'de geride kalan 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği deplasmanından üç puanla ayrılarak moral bulmayı ve zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde 8 puanla 13. sırada bulunan Gençlerbirliği, son 5 karşılaşmasında galibiyet elde edemedi. Teknik direktör Metin Diyadin'in ardından göreve getirilen Bernd Storck yönetimindeki ilk maçında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalan başkent temsilcisi, Galatasaray karşısında galibiyet hasretine son vermek istiyor.

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