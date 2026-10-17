Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Fenerbahçe'nin golü VAR incelemesinin ardından iptal

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin golü VAR incelemesinin ardından iptal
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Greenwood'un kaçırdığı penaltının devamında topu ağlara gödneren İrfan Can Kahveci'nin attığı gol, milli oyuncunun ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, zorlu mücadelenin 16. dakikasında Levent Mercan'ın yerde kalması sonucu penaltı kazandı.

İRFAN CAN GOLÜ ATTI ANCAK İPTAL

Penaltıda topun başına geçen Mason Greenwood, kaleciyi geçemedi. Kaleciden seken topu filelere gönderen İrfan Can Kahveci'nin kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayılmadı. Karşılaşmanın hakemi, milli oyuncu İrfan Can'ın penaltı vuruşu sırasında ceza sahasına erken girmesi gerekçesiyle golü iptal etti. 

İlgili Haberler
Canlı anlatım: Kadıköy'de ilk gol geldiCanlı anlatım: Kadıköy'de ilk gol geldi
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yokFenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun

Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi

İBB davasında ara karar! 7 tutuklu sanık tahliye edildi
Futbolda tarihi yenilik! Hakemler artık bunu kullanacak

Futbolda tarihi yenilik! İlk testler yapıldı
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok

Bu akşam da sahada olmayacak, işte nedeni
Fenerbahçe'nin 20 yıllık soyunma odası yenilendi! Masrafı yönetim kurulu üyeleri karşıladı

20 sene sonra yenilendi! İşte masrafı karşılayanlar
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca

Ve bomba patlıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor

Görüntü 7 yıl önce çekildi! Şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı

Sarıgül'le ilgili vahim iddia! Video internete düştü, işte ilk sözleri