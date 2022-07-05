Kurban Bayramı Haberleri - Kurban Bayramı Haber - Haberler

Kurban Bayramı Haberleri
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Kurban Bayramı'nda hastaneler açık mı, kapalı mı? 2022 Bayramda hastane ve sağlık ocağı kapalı mı?
GAZİANTEP'TE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 'KURBAN YAKALAMA TİMLERİ' BAYRAMA HAZIR
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine 40 Milyon Liralık Bayram Desteği
8 Temmuz yarım gün mü? Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 Cuma resmi tatil mi?
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sokağa Atılan Kurban Atıkları Zonooz Hastalık Tehlikesi Oluşturuyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı öncesi 81 ile genelge! Binlerce personel görev yapacak
İçişleri Bakanlığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 İl Valiliğine, karayollarında alınacak trafik tedbirleri ile ilgili genelge gönderdi.
Son dakika haberi | OSMANİYE'DE TOPLUM DESTEKLİ POLİSTEN 'DOLANDIRICILIK' UYARISI
Tepebaşı Belediyesi Tarafından Hizmete Açılan Hanımeli Sokağı'nda Bayram Yoğunluğu
Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Memur maaşları Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı?
Yeryüzü Doktorları 500 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırmayı hedefliyor
Apartmanda besledikleri büyükbaş kurbanlıklarını çatıdan vinç yardımıyla indirdiler
Nijerya'da Hristiyanlar, Kurban Bayramı hazırlığı yapan Müslümanlara yardım etti