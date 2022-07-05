Kurban Bayramı Haberleri - Kurban Bayramı Haber - Haberler

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Kurban Bayramı Haberleri

Kurban Bayramı haber, Kurban Bayramı son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Borsada yarınki işlemlerde 7 günlük takas süresi

Borsada yarınki işlemlerde 7 günlük takas süresi

Kurban Bayramı - 47 Dakika Önce
Kars'ta bayram öncesi mezarlıklara bakım yapılıyor

Kars'ta bayram öncesi mezarlıklara bakım yapılıyor

Kurban Bayramı - 49 Dakika Önce
KASKİ'den su tasarrufu uyarısı

KASKİ'den su tasarrufu uyarısı

Kurban Bayramı - 54 Dakika Önce
Kurban Bayramı'nda hastaneler açık mı, kapalı mı? 2022 Bayramda hastane ve sağlık ocağı kapalı mı?

Kurban Bayramı'nda hastaneler açık mı, kapalı mı? 2022 Bayramda hastane ve sağlık ocağı kapalı mı?

Kurban Bayramı - 1 Saat Önce
Balıkesir'de huzurlu bir bayram için tüm tedbirler alındı

Balıkesir'de huzurlu bir bayram için tüm tedbirler alındı

Kurban Bayramı - 1 Saat Önce
Kahta Belediyesi ibadethaneleri temizliyor

Kahta Belediyesi ibadethaneleri temizliyor

Kurban Bayramı - 1 Saat Önce
Onikişubat'taki kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu

Onikişubat'taki kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu

Kurban Bayramı - 1 Saat Önce
Gölbaşı'nda Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim

Gölbaşı'nda Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim

Kurban Bayramı - 1 Saat Önce
Zabıtadan kurban satış yerlerinde denetim

Zabıtadan kurban satış yerlerinde denetim

Kurban Bayramı - 1 Saat Önce
Kars'ın Kurban Pazarında Alıcı da Satıcı da Memnun Değil

Kars'ın Kurban Pazarında Alıcı da Satıcı da Memnun Değil

Kurban Bayramı - 1 Saat Önce
Pamukkale'de kurban kesim alanları belirlendi

Pamukkale'de kurban kesim alanları belirlendi

Kurban Bayramı - 1 Saat Önce
Sivas'ta mezarlıklar bayram ziyaretine hazırlanıyor

Sivas'ta mezarlıklar bayram ziyaretine hazırlanıyor

Kurban Bayramı - 2 Saat Önce
Efeler'de kurban kesim yerleri belli oldu

Efeler'de kurban kesim yerleri belli oldu

Kurban Bayramı - 2 Saat Önce
Gazze'deki Kurban Pazarı Bayram Öncesi Canlandı

Gazze'deki Kurban Pazarı Bayram Öncesi Canlandı

Kurban Bayramı - 2 Saat Önce
Karesi'de kurban bayramı hazırlıkları devam ediyor

Karesi'de kurban bayramı hazırlıkları devam ediyor

Kurban Bayramı - 2 Saat Önce
İnegöl'de Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim

İnegöl'de Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim

Kurban Bayramı - 2 Saat Önce
Malatya Hayvan Pazarında kurbanlıklar hazır, alıcılarını bekliyor

Malatya Hayvan Pazarında kurbanlıklar hazır, alıcılarını bekliyor

Kurban Bayramı - 2 Saat Önce
Uçak ve otobüs biletlerine yoğun talep: İşte rakamlar

Uçak ve otobüs biletlerine yoğun talep: İşte rakamlar

Kurban Bayramı - 2 Saat Önce
Kurban Bayramı için hazırlıklar devam ediyor

Kurban Bayramı için hazırlıklar devam ediyor

Kurban Bayramı - 3 Saat Önce
Bıçaklar kurbana bileniyor

Bıçaklar kurbana bileniyor

Kurban Bayramı - 3 Saat Önce
Menemen'de Kurban Bayramı hazırlığı

Menemen'de Kurban Bayramı hazırlığı

Kurban Bayramı - 3 Saat Önce
Nevşehir'de Bayram öncesi mezarlık temizlikleri başladı

Nevşehir'de Bayram öncesi mezarlık temizlikleri başladı

Kurban Bayramı - 3 Saat Önce
GAZİANTEP'TE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 'KURBAN YAKALAMA TİMLERİ' BAYRAMA HAZIR

GAZİANTEP'TE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 'KURBAN YAKALAMA TİMLERİ' BAYRAMA HAZIR

Kurban Bayramı - 3 Saat Önce
Özhan, Kurban Bayramı'na hazır

Özhan, Kurban Bayramı'na hazır

Kurban Bayramı - 3 Saat Önce
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine 40 Milyon Liralık Bayram Desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine 40 Milyon Liralık Bayram Desteği

Kurban Bayramı - 3 Saat Önce
Bıçaklar kurbana hazırlanıyor

Bıçaklar kurbana hazırlanıyor

Kurban Bayramı - 3 Saat Önce
8 Temmuz yarım gün mü? Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 Cuma resmi tatil mi?

8 Temmuz yarım gün mü? Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 Cuma resmi tatil mi?

Kurban Bayramı - 3 Saat Önce
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sokağa Atılan Kurban Atıkları Zonooz Hastalık Tehlikesi Oluşturuyor

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sokağa Atılan Kurban Atıkları Zonooz Hastalık Tehlikesi Oluşturuyor

Kurban Bayramı - 3 Saat Önce
Tepebaşı Zabıtası, Kurban Bayramı Öncesi Denetimlerini Sürdürüyor

Tepebaşı Zabıtası, Kurban Bayramı Öncesi Denetimlerini Sürdürüyor

Kurban Bayramı - 4 Saat Önce
Kasaplarda bayram telaşı başladı

Kasaplarda bayram telaşı başladı

Kurban Bayramı - 4 Saat Önce
Gaziantep'te 'kurban yakalama timi' bayrama hazır

Gaziantep'te 'kurban yakalama timi' bayrama hazır

Kurban Bayramı - 4 Saat Önce
Keban'da koordinasyon toplantısı yapıldı

Keban'da koordinasyon toplantısı yapıldı

Kurban Bayramı - 4 Saat Önce
Kuyucak Belediyesi mezarlıkları bayrama hazırlıyor

Kuyucak Belediyesi mezarlıkları bayrama hazırlıyor

Kurban Bayramı - 4 Saat Önce
Bayram alışverişi için vatandaş küçük esnafa yöneldi

Bayram alışverişi için vatandaş küçük esnafa yöneldi

Kurban Bayramı - 4 Saat Önce
İzmir'de kurbanlık hayvan sayısında sıkıntı yok

İzmir'de kurbanlık hayvan sayısında sıkıntı yok

Kurban Bayramı - 4 Saat Önce
Burhaniye' de nişanlıya koç götürme geleneği devam ediyor

Burhaniye' de nişanlıya koç götürme geleneği devam ediyor

Kurban Bayramı - 5 Saat Önce
Damat Tween'den Kurban Bayramı'nda sürpriz seçenekler

Damat Tween'den Kurban Bayramı'nda sürpriz seçenekler

Kurban Bayramı - 5 Saat Önce
Bayram tatiline çıkacaklara 'araçlarını kontrol ettirmeleri' çağrısı

Bayram tatiline çıkacaklara "araçlarını kontrol ettirmeleri" çağrısı

Kurban Bayramı - 5 Saat Önce
Bingöl'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Bingöl'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Kurban Bayramı - 5 Saat Önce
Kurbanlıklar denetim altında

Kurbanlıklar denetim altında

Kurban Bayramı - 5 Saat Önce
Başkanlardan kurban öncesi 'hijyen' uyarısı

Başkanlardan kurban öncesi 'hijyen' uyarısı

Kurban Bayramı - 5 Saat Önce
Odunpazarı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti

Odunpazarı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti

Kurban Bayramı - 5 Saat Önce
İHH Sudan'da 14 bin 700 aileye kurban eti ulaştıracak

İHH Sudan'da 14 bin 700 aileye kurban eti ulaştıracak

Kurban Bayramı - 5 Saat Önce
Bayram öncesi tatlı üretimi yapan iş yerleri denetlendi

Bayram öncesi tatlı üretimi yapan iş yerleri denetlendi

Kurban Bayramı - 6 Saat Önce
Büyükşehir zabıtası bayram öncesi teyakkuzda

Büyükşehir zabıtası bayram öncesi teyakkuzda

Kurban Bayramı - 6 Saat Önce
Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu

Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı - 6 Saat Önce
Midyat'ta zabıta denetimi

Midyat'ta zabıta denetimi

Kurban Bayramı - 6 Saat Önce
Kesim noktalarında gölgeliklerin montajları tamamlandı

Kesim noktalarında gölgeliklerin montajları tamamlandı

Kurban Bayramı - 7 Saat Önce
Yenimahalle'de Bayram Temizliği

Yenimahalle'de Bayram Temizliği

Kurban Bayramı - 7 Saat Önce
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Temmuz 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Temmuz 2022

Kurban Bayramı - 7 Saat Önce
Bayramda planlı elektrik kesinti yapılmayacak

Bayramda planlı elektrik kesinti yapılmayacak

Kurban Bayramı - 7 Saat Önce
Kaymakam Düzgün kurban pazarına ziyaret etti

Kaymakam Düzgün kurban pazarına ziyaret etti

Kurban Bayramı - 7 Saat Önce
Seferihisar Kurbanlık Pazarı Kuruldu

Seferihisar Kurbanlık Pazarı Kuruldu

Kurban Bayramı - 7 Saat Önce
Bayram öncesi kurban pazarlarında denetim sıklaştı

Bayram öncesi kurban pazarlarında denetim sıklaştı

Kurban Bayramı - 7 Saat Önce
Polisten kurban pazarında sahte para uyarısı

Polisten kurban pazarında sahte para uyarısı

Kurban Bayramı - 7 Saat Önce
Buca Belediyesi'nden Bayram Öncesi Denetim Mesaisi

Buca Belediyesi'nden Bayram Öncesi Denetim Mesaisi

Kurban Bayramı - 7 Saat Önce
Başkan Tekin, kurban pazarında arabuluculuk yaptı

Başkan Tekin, kurban pazarında arabuluculuk yaptı

Kurban Bayramı - 7 Saat Önce
İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı öncesi 81 ile genelge! Binlerce personel görev yapacak

İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı öncesi 81 ile genelge! Binlerce personel görev yapacak

Kurban Bayramı - 7 Saat Önce
Emniyetten sahte para uyarısı

Emniyetten sahte para uyarısı

Kurban Bayramı - 8 Saat Önce
İçişleri Bakanlığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 İl Valiliğine, karayollarında alınacak trafik tedbirleri ile ilgili genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 İl Valiliğine, karayollarında alınacak trafik tedbirleri ile ilgili genelge gönderdi.

Kurban Bayramı - 8 Saat Önce
Kurban satış ve kesim alanları belirlendi

Kurban satış ve kesim alanları belirlendi

Kurban Bayramı - 8 Saat Önce
Kurban Bayramı öncesi helikopterli trafik denetimi

Kurban Bayramı öncesi helikopterli trafik denetimi

Kurban Bayramı - 8 Saat Önce
Erciş'teki mezarlıklarda bayram temizliği

Erciş'teki mezarlıklarda bayram temizliği

Kurban Bayramı - 16 Saat Önce
Hanımeli Sokağı'nda bayram heyecanı başladı

Hanımeli Sokağı'nda bayram heyecanı başladı

Kurban Bayramı - 16 Saat Önce
Başkan Kılıç'tan bayram öncesi esnaf ziyareti

Başkan Kılıç'tan bayram öncesi esnaf ziyareti

Kurban Bayramı - 16 Saat Önce
70 yaşındaki bıçak bileme ustasının bayram mesaisi

70 yaşındaki bıçak bileme ustasının bayram mesaisi

Kurban Bayramı - 16 Saat Önce
Aksaray'da bıçakçıların kurban mesaisi başladı

Aksaray'da bıçakçıların kurban mesaisi başladı

Kurban Bayramı - 16 Saat Önce
Bozüyük'te bayram temizliği

Bozüyük'te bayram temizliği

Kurban Bayramı - Dün 17:47
Başkan Özcan saha çalışmalarını artırdı

Başkan Özcan saha çalışmalarını artırdı

Kurban Bayramı - Dün 17:16
Kurban pazarında sıkı pazarlıklar başladı

Kurban pazarında sıkı pazarlıklar başladı

Kurban Bayramı - Dün 15:55
Esnaf beklediği bayram alışverişi yoğunluğunu henüz bulamadı

Esnaf beklediği bayram alışverişi yoğunluğunu henüz bulamadı

Kurban Bayramı - Dün 15:51
Şanlıurfa'daki ibadethanelerde bayram temizliği

Şanlıurfa'daki ibadethanelerde bayram temizliği

Kurban Bayramı - Dün 15:40
Son dakika haberi | OSMANİYE'DE TOPLUM DESTEKLİ POLİSTEN 'DOLANDIRICILIK' UYARISI

Son dakika haberi | OSMANİYE'DE TOPLUM DESTEKLİ POLİSTEN 'DOLANDIRICILIK' UYARISI

Kurban Bayramı - Dün 14:21
Bayram şekerleri tezgahlardaki yerlerini aldı

Bayram şekerleri tezgahlardaki yerlerini aldı

Kurban Bayramı - Dün 14:10
İdari izin ne demek? İdari tatil nedir, özel sektörü kapsar mı?

İdari izin ne demek? İdari tatil nedir, özel sektörü kapsar mı?

Kurban Bayramı - Dün 13:36
Emet'e kurban satış alanı kuruldu

Emet'e kurban satış alanı kuruldu

Kurban Bayramı - Dün 13:30
Van'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması

Van'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması

Kurban Bayramı - Dün 13:18
Konyaaltı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesimi Hizmeti

Konyaaltı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesimi Hizmeti

Kurban Bayramı - Dün 13:05
Konyaaltı'nda ücretsiz ve randevulu kurban kesimi

Konyaaltı'nda ücretsiz ve randevulu kurban kesimi

Kurban Bayramı - Dün 13:05
Buca Belediye Başkanı Kılıç, Bayram Öncesi Esnafı Ziyaret Etti

Buca Belediye Başkanı Kılıç, Bayram Öncesi Esnafı Ziyaret Etti

Kurban Bayramı - Dün 12:50
Tivibu'dan bayram şenliği

Tivibu'dan bayram şenliği

Kurban Bayramı - Dün 12:49
Tepebaşı Belediyesi Tarafından Hizmete Açılan Hanımeli Sokağı'nda Bayram Yoğunluğu

Tepebaşı Belediyesi Tarafından Hizmete Açılan Hanımeli Sokağı'nda Bayram Yoğunluğu

Kurban Bayramı - Dün 12:47
Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi tatlıcılar denetlendi

Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi tatlıcılar denetlendi

Kurban Bayramı - Dün 12:13
Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Memur maaşları Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı?

Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Memur maaşları Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı?

Kurban Bayramı - Dün 11:55
Melikgazi Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

Melikgazi Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

Kurban Bayramı - Dün 11:52
Espiye Belediyesi çevre temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Espiye Belediyesi çevre temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Kurban Bayramı - Dün 11:49
Pursaklar'da bayram öncesi hazırlıklar devam ediyor

Pursaklar'da bayram öncesi hazırlıklar devam ediyor

Kurban Bayramı - Dün 11:45
Camilerde bayram temizliği başladı

Camilerde bayram temizliği başladı

Kurban Bayramı - Dün 11:34
Jandarmadan hayvan satıcılarına 'sahte para' uyarısı

Jandarmadan hayvan satıcılarına 'sahte para' uyarısı

Kurban Bayramı - Dün 11:32
Akdeniz'de kurban satış yerleri bayrama hazırlandı

Akdeniz'de kurban satış yerleri bayrama hazırlandı

Kurban Bayramı - Dün 11:30
Yeryüzü Doktorları 500 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırmayı hedefliyor

Yeryüzü Doktorları 500 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırmayı hedefliyor

Kurban Bayramı - Dün 11:21
Kurban kesim yerleri için başvurular başladı

Kurban kesim yerleri için başvurular başladı

Kurban Bayramı - Dün 10:31
Apartmanda besledikleri büyükbaş kurbanlıklarını çatıdan vinç yardımıyla indirdiler

Apartmanda besledikleri büyükbaş kurbanlıklarını çatıdan vinç yardımıyla indirdiler

Kurban Bayramı - Dün 10:08
Kurban Bayramı öncesi kasaplar denetleniyor

Kurban Bayramı öncesi kasaplar denetleniyor

Kurban Bayramı - Dün 09:33
Nijerya'da Hristiyanlar, Kurban Bayramı hazırlığı yapan Müslümanlara yardım etti

Nijerya'da Hristiyanlar, Kurban Bayramı hazırlığı yapan Müslümanlara yardım etti

Kurban Bayramı - 03.07.2022
Antalya Büyükşehir'den 3 Ayrı Kurban Kesim Noktası

Antalya Büyükşehir'den 3 Ayrı Kurban Kesim Noktası

Kurban Bayramı - 03.07.2022
Tepebaşı Belediyesi; Kurban Bağışlarını, İhtiyaç Sahiplerine Ulaştıracak

Tepebaşı Belediyesi; Kurban Bağışlarını, İhtiyaç Sahiplerine Ulaştıracak

Kurban Bayramı - 03.07.2022
İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'na Servis Hizmeti Sağlayacak

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'na Servis Hizmeti Sağlayacak

Kurban Bayramı - 03.07.2022
Tepebaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Küçükbaş Kesim Hizmeti

Tepebaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Küçükbaş Kesim Hizmeti

Kurban Bayramı - 03.07.2022
Kars'ta 'dilenci' operasyonu

Kars'ta 'dilenci' operasyonu

Kurban Bayramı - 03.07.2022
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