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Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu

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Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu Haber Videosunu İzle
Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu
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Erzurum'un Tekman ilçesinde, kış mevsimini geçirmek üzere Şanlıurfa'ya götürülen 300 küçükbaş hayvanı taşıyan tır virajda devrildi. Kazada 130 hayvan telef olurken hayvan sahibi, bir pikabın virajda hatalı sollama yapmaya çalıştığını öne sürdü. Bölge sakinleri ise aynı noktada daha önce de kazalar yaşandığını belirtti.

  • Erzurum'un Tekman ilçesinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine kışlak transferi için götürülen 300 küçükbaş hayvanı taşıyan tır, Tekman-Hınıs kara yolunun 4. kilometresindeki Gündamı mevkisinde yan yattı.
  • Kazada tırdaki 300 küçükbaş hayvandan 130'u telef oldu.
  • Hayvan sahibi, virajda bir pikabın hatalı sollama yapmaya çalışması nedeniyle tır şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini iddia etti.

Erzurum'un Tekman ilçesinde, kış dönemi yetiştiriciliği kapsamında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine sevk edilen canlı hayvanları taşıyan tırın devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Olayda tırda taşınan 300 küçükbaş hayvandan 130'u telef oldu.

Kaza, Tekman - Hınıs kara yolunun 4. kilometresinde yer alan Gündamı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tekman Toptepe Mahallesi'nden yüklediği 300 küçükbaş hayvanla kışlak transferi için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine doğru yola çıkan tır, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

VİRAJDA SOLLAMA YAPAN PİKAP İDDİASI

Kazanın ardından feci manzarayla karşılaşan hayvan sahibi, olay anını anlattı. Virajda hatalı sollama yapıldığını iddia eden hayvan sahibi, "Arkamızdan bir pikap geliyordu. Tam virajda bizi sollama yapmaya çalışırken tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yan yattı ve sonuç olarak 130 hayvanımız telef oldu" ifadelerini kullandı.

O VİRAJDA DAHA ÖNCE DE KAZALAR YAŞANDI

Bölge sakinleri ve sürücüler, kazanın meydana geldiği Gündamı mevkisindeki virajın oldukça tehlikeli olduğunu belirtti. Daha önce de aynı yerde benzer kazaların yaşandığına dikkat çekilirken, virajın mühendislik yapısında enine eğim payının bulunmamasının bu kazalara doğrudan davetiye çıkardığı öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Telef olan hayvanların yoldan kaldırılması ve bölgedeki trafik akışının normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNidhogg Nors:

Şu haberin diline bak. "Telef" olmak. Onların birer can olduğu aklınıza geliyor mu hiç?

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Haber YorumlarıÖnder Erbil:

O hayvanlar ne olacak kesilecekmi

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