Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de Aston Villa maçında forma giymemesi tartışma yaratan ve teknik direktör İsmail Kartal ile arasının bozuk olduğu öne sürülen Marco Asensio'dan kötü haber geldi. İspanyol yıldız, dizinde yeniden oluşan şişlik ve ödem nedeniyle Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

  • Marco Asensio'nun dizinde yeniden şişlik ve ödem oluştuğu için Alanyaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.
  • Asensio, Aston Villa maçının ardından üst üste ikinci karşılaşmada forma giyemedi.
  • İspanyol oyuncunun tedavisine başlandı ancak sahalara dönüş tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun üst üste iki karşılaşmada forma giyememesi dikkat çekti. Aston Villa maçında oynatılmaması soru işaretlerine neden olan ve teknik direktör İsmail Kartal ile arasında sorun yaşandığı iddia edilen İspanyol futbolcunun, Alanyaspor karşılaşmasında da görev yapamayacağı öğrenildi.

ASENSIO'NUN DİZİNDE YENİDEN ÖDEM OLUŞTU

Marco Asensio'nun dizinde yeniden şişlik ve ödem meydana geldiği belirtildi. Sağlık durumunun değerlendirilmesinin ardından yıldız futbolcu, bu akşam oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. İspanyol oyuncunun tedavisine başlanırken sahalara ne zaman döneceğine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

İSMAİL KARTAL İLE ARASININ BOZUK OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Asensio'nun Aston Villa karşılaşmasında forma giymemesi, teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihiyle ilgili tartışmaları beraberinde getirmişti. İkili arasında anlaşmazlık yaşandığı da öne sürülmüştü.

Alanyaspor maçı öncesinde ortaya çıkan sakatlık bilgisiyle birlikte Asensio'nun kadroda bulunmama gerekçesi netleşirken, daha önce gündeme gelen anlaşmazlık iddialarına ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde

Korkulan oldu! Kimse dışarı çıkmaya cesaret edemiyor

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selden geriye kalan manzara havadan görüntülendi! Tam 40 araç

Araçlarının başına geldiler, kapılarını bile açamadılar
Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım

Anne ve babasından dert yanıp sahnede hüngür hüngür ağladı
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın

Özel'in ayağına ne oldu? AK Parti cephesinden kafa karıştıran sözler

Çin'de 247 çocuğun zehirlenmesiyle ilgili davada anaokulu yöneticisine müebbet hapis

Anaokulunda 247 çocuğun kanında şok tespit! Yöneticiye müebbet verildi
Bunu da gördük! 'Polisim' dedi, 'arama kararı' gösterdi, evden para çalıp ayrıldı

Bunu da gördük! Ev sahibi koltukta otururken yaptığına bakın

Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı

Sarıgül'le ilgili vahim iddia! Video internete düştü, işte ilk sözleri
Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı

'Balina James' operasyonunun detayları! El konulan para inanılmaz