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Fransa'da sarı yelekliler hayat pahalılığına karşı 500 noktada eylem yapıyor

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Fransa'da sarı yelekliler hayat pahalılığına karşı 500 noktada eylem yapıyor; liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri de hareketi destekledi. Paris Emniyet Müdürlüğü Elysee ve Champs-Elysees'te eylemleri yasakladı, caddede vitrinler panolarla kapatıldı.

Fransa'da liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere, toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi yüzlerce farklı noktada hayat pahalılığına karşı eylem yapıyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 2018'de başlayan ve her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen sarı yelekliler hareketine eğitim koşullarının iyileştirilmesi için bir aydır eylem yapan liseliler, akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verdi.

Fransa İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 500 farklı noktada eylemlerin olacağını açıkladı.

Öte yandan Paris Emniyet Müdürlüğü başkentte Elysee Sarayı, Başbakanlık Binası ve Champs-Elysees gibi önemli noktalarda eylem yapılmasını yasakladı.

Yasağa rağmen ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde dükkan sahipleri mağazaların vitrinlerini panolarla kapattı ve cadde boyunca güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Clichy Meydanı istikametine yapılacak yürüyüş ise yerel saatle 14.00'te başlayacak.

Başkent Paris'in yanı sıra özellikle Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille şehirlerinde de eylemler sürüyor.

Kaynak: AA
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