Samsun'da restoranda feci ölüm! Yemek asansörüyle 4. kattan düşen garson kurtarılamadı

Samsun'da restoranda feci ölüm! Yemek asansörüyle 4. kattan düşen garson kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Atakum ilçesinde bir restoranda garson olarak çalışan 31 yaşındaki Oğuzhan Şanlı, 4. kattaki yemek servis asansörüyle uğraştığı sırada asansör kabiniyle birlikte zemine düştü. Ağır yaralanan Şanlı, kaldırıldığı OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir restoranın 4. katında yemek servis asansörüyle uğraştığı sırada asansör kabiniyle birlikte zemine düşen garson hayatını kaybetti.
4. KATTA ASANSÖRLE UĞRAŞIRKEN DÜŞTÜ
Olay, İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde garson olarak çalışan Oğuzhan Şanlı (31), 4. katta bulunan yemek servis asansörüyle uğraştığı sırada asansörün düşmesi sonucu kabinle birlikte zemine düştü.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Şanlı, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.