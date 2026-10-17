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Samsun'da restoranda feci ölüm! Yemek asansörüyle 4. kattan düşen garson kurtarılamadı

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Samsun'da restoranda feci ölüm! Yemek asansörüyle 4. kattan düşen garson kurtarılamadı
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir restoranda garson olarak çalışan 31 yaşındaki Oğuzhan Şanlı, 4. kattaki yemek servis asansörüyle uğraştığı sırada asansör kabiniyle birlikte zemine düştü. Ağır yaralanan Şanlı, kaldırıldığı OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir restoranın 4. katında yemek servis asansörüyle uğraştığı sırada asansör kabiniyle birlikte zemine düşen garson hayatını kaybetti.

4. KATTA ASANSÖRLE UĞRAŞIRKEN DÜŞTÜ

Olay, İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde garson olarak çalışan Oğuzhan Şanlı (31), 4. katta bulunan yemek servis asansörüyle uğraştığı sırada asansörün düşmesi sonucu kabinle birlikte zemine düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Şanlı, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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