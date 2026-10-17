Aydın'da doğada kendiliğinden yetişen alıç tezgahlarda kilosu 150 liradan satılıyor

Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişen ve kış mevsiminin habercisi olarak kabul edilen alıç meyvesi tezgahlardaki yerini alırken, faydalarını bilen vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Bakıma ihtiyaç duymadan kendiliğinden yetişen ve genellikle Ekim ayının başlarında olgunlaşan alıç meyvesi, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte tezgahlarda yerini almaya başladı. Fındık büyüklüğündeki, ekşimsi tada sahip olan meyve, sarı, kırmızı ve turuncu renkleriyle de vatandaşlardan ilgi görüyor. Taze olarak tüketilen ve kalp dostu olarak bilinen alıç, aynı zamanda marmelat ve reçel yapımında da kullanılıyor. Faydasını bilenin fiyatını sormadan aldığı alıçlar, semt pazarlarında kilosu 150 liradan alıcı buluyor.

Birçok yönden sağlığa olumlu etkileri olduğu ve doğal bir antioksidan olduğu bilinen alıç meyvesi, doğal ortamda yetişen şifa kaynağı olarak vatandaşların ilgisini çekiyor. Efeler ilçesinde bulunan Dağeymiri Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında ağaçta yetişen, koyu sarı meyveleri olan çalıya benzer bir ağaçtan toplanan alıçlar, dağlarda kendiliğinden yetişiyor ve vatandaşlar tarafından toplanıp semt pazarlarında satılıyor.

Dikenli ağacından zahmetle toplanan alıç meyvesinin aynı zamanda kışın habercisi olduğunu ifade eden pazarcı esnafı Muharrem Ay; "'Dağlık kesimlerde doğal olarak yetişen ve kışın habercisi olarak bilinen bu meyve, soğuk havanın etkisini arttırmaya başladığı dönemde vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Fındık büyüklüğünde, çekirdekli bir yapısı ve ekşimsi bir tada sahip olan alıç, taşlık ve engebeli dik arazide yetişip, ağaçları çalılı olması nedeni ile toplanması oldukça zahmetli bir meyve. Kilosunu 150 TL'den satıyoruz. Su ihtiyacını sadece yağmur suyundan alan alıç, doğada kendiliğinden yetişiyor ve bu meyvenin, pek çok derde şifa olduğu söyleniyor. Özellikle kalp, solunum, böbrek ve soğuk algınlığı için şifa kaynağı olduğunu belirtiliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı