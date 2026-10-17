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Özgür Özel'den yeni transfer iddiaları için zehir zemberek sözler: Yeni ihanetlerle yüzleşebiliriz

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Özgür Özel'den yeni transfer iddiaları için zehir zemberek sözler: Yeni ihanetlerle yüzleşebiliriz
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Yeni Parti lideri Özgür Özel, iktidara yakın gazetecilerin dile getirdiği 8 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara sert yanıt verdi. Özel Kırıkkale'de yaptığı konuşmada "Yeni bedeller ödemek zorunda kalabilir, yeni ihanetlerle yüzleşebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Kırıkkale İl Başkanlığı ön seçiminde konuşan Özgür Özel gündeme bomba gibi düşen iktidara yakın gazetecilerin iddialarına sert sözlerle yanıt verdi. İddiaya göre Ankara’da 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti’ye katılması bekleniyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da AK Parti'ye transferi iddia edildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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