Özgür Özel'den yeni transfer iddiaları için zehir zemberek sözler: Yeni ihanetlerle yüzleşebiliriz

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Yeni Parti Kırıkkale İl Başkanlığı ön seçiminde konuşan Özgür Özel gündeme bomba gibi düşen iktidara yakın gazetecilerin iddialarına sert sözlerle yanıt verdi. İddiaya göre Ankara’da 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti’ye katılması bekleniyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da AK Parti'ye transferi iddia edildi.