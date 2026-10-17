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Adıyaman'da yüksek sesli müzik kavgası silahlı çatışmaya dönüştü, 38 gözaltına alındı

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Adıyaman'da yüksek sesli müzik kavgası silahlı çatışmaya dönüştü, 38 gözaltına alındı
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Adıyaman Fatih Mahallesi'nde yüksek sesli müzik yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü, 2 kişi saçmayla 3 kişi darp sonucu yaralandı. Olayla ilgili 38 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi, mahalle abluka altına alındı.

Adıyaman'da, 'Yüksek sesli müzik' meselesi dolayısıyla iki kalabalık grup arasında çıkan silahlı çatışmanın olduğu mahalleyi polis ekipleri abluka altına aldı. Yaşanan olay sonrasında 38 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında iki grup arasında 'Yüksek sesli müzik' meselesi dolayısıyla tartışma çıkmış ve tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Çıkan çatışmada 2 kişi vücuduna isabet eden saçmalardan 3 kişi ise darp neticesi yaralanmıştı. Olay yerine özel hareket timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şahıslar etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı. Polis ekiplerince yapılan araştırmalar ve kavga eden şahısların evlerine yönelik yapılan operasyonlar neticesinde çok sayıda av tüfeği, çok sayıda tabanca ve yine bu silahlara ait çok sayıda mermi ile fişekler ele geçirildi.

Silahlar ve mermilere el konulurken olayla ilgili olarak toplam 38 şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri yaptıkları operasyonlar ve çalışmaların yanı sıra olayın gerçekleştiği bölgeyi abluka altına aldı. Polis ekipleri mahalleye yabancıların giriş ve çıkışlarına izin vermezken aynı zamanda mahallede oturan kişileri de üst aramalarını gerçekleştirerek bölgeye girişini sağlamaya başladı. Polis ekiplerinin bölgedeki geniş güvenlik önlemleri aralıksız devam ediyor.

Öte yandan, darp ve silah sonucu yaralanan 5 kişinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildiği ise öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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