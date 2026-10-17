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Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor

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Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor
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"Ankara abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık, bazı bağışçıların dernek hesaplarına aktardığı paraların suç teşkil ettiği yönündeki iddialar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Olayın yankıları sürerken Oyanık'ın 7 yıl önce çekilmiş görüntüleri yeniden dolaşıma girdi.

  • Sosyal medyada "Ankara Abisi" olarak tanınan Yasin Oyanık'ın başkanlık ettiği derneğin hesapları yasa dışı bahis soruşturmasında inceleniyor; Oyanık'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklandı.
  • "Akif'in babasının zekatı" açıklamasıyla derneğe 153,7 milyon TL aktarıldığı, "Jada" rumuzlu kullanıcının 15 Nisan 2025'te beş parça halinde toplam 500 bin TL gönderilmesi talimatı verdiği belirlendi.
  • MASAK incelemelerine göre dernek hesaplarından 903 milyon 456 bin 588 TL çıkış yapıldı; bu tutarın 308 milyon 817 bin 272 TL'si Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret şirketine aktarıldı.

Sosyal medyada “ Ankara Abisi” olarak tanınan Yasin Oyanık’ın başkanlığını yaptığı derneğin hesapları, yasa dışı bahis soruşturmasında mercek altında. “Akif’in babasının zekatı” açıklamasıyla derneğe 153,7 milyon TL aktarıldığı belirlenirken Oyanık’ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklandı.

7 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI 

Olayın yankıları sürerken 7 yıl önce güvenlik görevlisi olarak çalışan Yasin Oyanık'ın o dönem çekilmiş bir videosu sosyal medyada dolaşıma girdi. Kısa sürede viral olan videonun altına "Ülkede güvenlik görevlisi sıkıntısı var. Biri hakem olur futbolun içine eder, diğer insanlığın içine etti", "Hala inanasım gelmiyor", "Bu ülkede kimseye güven kalmadı artık" şeklinde yorumlar yapıldı. 

DİJİTAL YAZIŞMALARDA 500 BİN TL’LİK TALİMAT

Öte yandan soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde, “MASTER MÜTABAKAT - RP-8” isimli grupta 15 Nisan 2025 tarihli yazışmalara ulaşıldı. Dosyaya göre “Jada” rumuzlu kullanıcı, Ankara Abisi İyilik Derneği hesabına “Akif’in babasının zekâtı” açıklamasıyla beş parça halinde toplam 500 bin TL gönderilmesi yönünde talimat verdi. Nejla Cankat isimli kişiye ait banka hesabından da derneğin hesabına 50 bin, 55 bin ve 100 bin TL tutarlarında para transferleri yapıldığı tespit edildi. İşlemlerde şifreli ifadeler kullanıldığı belirtildi.

DERNEK HESAPLARINDAN 903 MİLYON TL ÇIKTI

MASAK incelemelerine göre, derneğin hesaplarından toplam 903 milyon 456 bin 588 TL çıkış gerçekleşti. Bu tutarın 308 milyon 817 bin 272 TL’sinin Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret isimli şirketin hesaplarına aktarıldığı belirlendi. 12 Eylül 2023’te kurulan şirketin gelirlerinin yüzde 92’sini dernekten elde ettiği kaydedildi. Şirket hesaplarından “canlı hayvan alımı” gerekçesiyle çeşitli kişi ve şirketlere 293,5 milyon TL gönderildiği, 42,9 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği tespit edildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Fırsatı bulan milleti çarpmanın yoluna gidiyor ..

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarımrtozkync:

bı yerdende çıkmasan şaşarım zaten

yanıt3
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Haber YorumlarıNecati Kaya:

İmam tısırırsa, cemaat mıçar.

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Haber YorumlarıAlper Çağlar:

Bir zamanlar özel güvenlikti şimdi milyarlarla oynuyor, evet asgari ücret kazanarak biriktirdi milyarlarca liralık kazancı diyen maIIar var bu ülkede.

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Haber YorumlarıMustafa Doğan:

Bende bir kaç defa yardım ettim gönderdim Allah kabul etsin inşallah gördüğüm kadaryla da çok kişiye yardım edıyordu sevenıde takıp edenıde çoktu ,ama her yardım gönderenın kim olduğunu nerden gönderdiğini takip edemez diye düşünüyorum umarım bir suçu günahı yoktur...

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Haber YorumlarıUğur Sezer:

NİYE KABUL ETSİN KUMARAMI AHAHAHA

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Bu ülkede tek yüzükle gelip yüzüklerin efendisi olanlar da var

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Haber YorumlarıHalis demir:

para kulelerinin efendileri yok.

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