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Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı

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Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı Haber Videosunu İzle
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
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İstanbul'u vuran şiddetli yağış ve sel felaketinin ardından Ayazağa'da dere yatağını işgal eden Kur'an kursu, spor tesisi ve dükkanların yıkımına başlandı.

  • İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel felaketinin ardından Ayazağa'da dere yatağı üzerindeki riskli yapıların yıkımına başlandı.
  • Yıkımı yapılan yapılar arasında bir Kur'an kursu, bir spor tesisi ve dükkanlar bulunuyor.
  • Dere yatağındaki işgallerin kaldırılarak dere ıslahının önünün açılması kararı, Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, Sarıyer Belediyesi ve kamu kurumlarının katıldığı toplantıda alındı.

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel felaketinin ardından, dere yataklarındaki usulsüz yapılaşmaya yönelik somut adımlar atılmaya başlandı. Afetin ardından Ayazağa’da dere yatağı üzerinde bulunan riskli yapıların yıkımına başlandı.

"DERE YATAĞINDAKİ İŞGALLER ORTADAN KALDIRILACAK"

Sel felaketi sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, sahada alınan kararları şu sözlerle aktardı: "Enkazların temizlenmesi, hayatın normalleşmesiyle ilgili çeşitli kararlar alındı. Aynı zamanda orta ve uzun vadede yapılacaklar istişare edildi. Bu toplantıda Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, Sarıyer Belediyemiz ile bütün kamu kurum ve kuruluşları vardı. Alınan kararlardan bir tanesi de bu dere yatağındaki işgallerin ortadan kaldırılması ve dere ıslahının önünün açılmasıydı. Bir Kur'an kursu, spor tesisi ve dükkanlar var. Bunların bugün yıkımına başlıyoruz."

"BAKANIMIZ BİZLERİ TALİMATLANDIRDI"

Vatandaşların ve kurumların mağdur edilmemesi adına tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatları doğrultusunda hareket edildiğini vurguladı. Gül, "Buradaki hemşehrilerimizin mağdur olmaması, stadyumun hizmet vermesi, Kur'an kursunun alternatif yerde yeniden yapılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, bizleri talimatlandırdı. Hem bir mağduriyete yol açmadan tedbirlerimizi alıyoruz hem de geciktirmeden bugün bunu yıkarak derelerin ıslahının önündeki engelleri açıyoruz" şeklinde konuştu.

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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAykut Kalkan:

yapilmadan once bunu akil edemeyenler ve izin verenler kimlermis acaba

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Haber Yorumlarıadnankaynarci:

zamanında rat pesınde kosanlar sımdımı akılandılar

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Haber YorumlarıMehmet Erdem:

Vadi İstanbul ve o sıradaki lüks yapılar ne olacak?

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Haber YorumlarıNecati Kaya:

Üç gecekondu yıkıp milletin gazını alacaklar akılları sır. Orada yüzlerce yüksek katlı bina var. Hep algı, her zaman algı. Bunlar geldiğinde İstanbul'da gökdelen sayısı 10 u geçmezdi, şimdi yüzlerce bina boş yer bırakmadan "İstanbulda her kupon arsadan haberim olacak" direktifi ile Holdinglere merkez oldu.

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Haber YorumlarıTarik Akin:

Mazlum halkın baraklarini değil ilk vadi İstanbul dan baslayinda biz de size adam diyelim

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