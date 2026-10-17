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Galatasaray'dan Erkan Engin'in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur

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Galatasaray'dan Erkan Engin'in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur Haber Videosunu İzle
Galatasaray'dan Erkan Engin'in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur
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Galatasaray, Gençlerbirliği maçına VAR hakemi olarak Erkan Engin'in atanmasına sert tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Engin'in geçmişte görev aldığı tartışmalı karşılaşmaları hatırlatarak Türkiye Futbol Federasyonuna dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

  • Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile oynanacak maçta VAR hakemi olarak Erkan Engin'in görevlendirilmesine tepki gösterdi.
  • Erkan Engin, Gençlerbirliği maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de yedinci kez VAR hakemi olarak görev yapacak ve Gençlerbirliği'nin üçüncü iç saha maçında VAR odasında yer alacak.
  • Galatasaray, yaşanabilecek her türlü hakem hatasının sorumlusu olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu gördüğünü bildirdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma öncesinde VAR hakemi Erkan Engin'in görevlendirilmesine tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada Engin'in geçmişteki bazı kararlarını ve bu sezonki görevlendirmelerini eleştirdi.

FENERBAHÇE MAÇLARINI HATIRLATTILAR

Galatasaray, açıklamasında Erkan Engin'in 2023-2024 sezonundaki Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında tartışmalı bir VAR müdahalesiyle Fenerbahçe lehine penaltı verilmesinde rol oynadığını savundu.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon oynanan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşmasındaki penaltı kararını da hatırlatarak Engin'in müdahalesini eleştirdi. Açıklamada, Trabzonspor- Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunda yapılan VAR müdahalesine de değinildi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇLARINDAKİ GÖREVLENDİRMELERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Galatasaray, Erkan Engin'in Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de yedinci kez VAR hakemi olarak görev yapacağını belirtti. Engin'in bu sezon Gençlerbirliği'nin üçüncü iç saha maçında VAR odasında görevlendirildiğini vurgulayan sarı-kırmızılı kulüp, aynı hakemin üst üste iki iç saha maçında VAR ekibinde yer almasına dikkat çekti.

"HER TÜRLÜ HAKEM HATASININ SORUMLUSU TFF'DİR"

Galatasaray, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu bilgiler ışığında, karşılaşmayı ve hakem yönetimini dikkatle takip edeceğimizi, yaşanabilecek her türlü hakem hatasının sorumlusu olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu gördüğümüzü kamuoyuna bildiririz."

Kaynak: Haberler.com
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