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TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca

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TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
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Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'da teknik direktör arayışları sürerken sürpriz bir isim öne çıktı. TFF'nin kasım ayında oynanacak Belçika ve Fransa maçlarında Samet Aybaba'yı takımın başına getirmeyi planladığı iddia edildi.

  • TFF, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Belçika (12 Kasım) ve Fransa (15 Kasım) maçları için geçici bir teknik direktör görevlendirmesi değerlendiriyor.
  • TFF'nin, gelecek yıl yapılacak olağan seçimli genel kurul nedeniyle uzun vadeli bir teknik direktör anlaşmasına sıcak bakmadığı belirtiliyor.
  • Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'nın A Milli Takım'ın başına getirilmesi planlanıyor; konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), kasım ayında oynanacak iki kritik karşılaşma için geçici bir çözüm üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

TFF'DEN İKİ MAÇLIK FORMÜL

UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste alınan dört yenilginin ardından Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren TFF'nin, gelecek yıl yapılacak olağan seçimli genel kurul nedeniyle uzun vadeli bir anlaşmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Milliyet'in haberine göre federasyon, yeni yönetimin elini bağlayacak bir karar almak yerine kasım ayındaki iki karşılaşmayı kapsayan geçici bir görevlendirme yapmayı değerlendiriyor.

SÜRPRİZ ADAY SAMET AYBABA

TFF'nin bu doğrultuda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'yı A Milli Takım'ın başına getirmeyi planladığı iddia edildi. Deneyimli teknik adamın öncelikle Belçika ve Fransa maçlarında görev almasının düşünüldüğü, bu karşılaşmalarda elde edilecek sonuçların ise geleceğiyle ilgili kararlarda etkili olabileceği aktarıldı.

GÖZLER 12 VE 15 KASIM'DA

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da Belçika, 15 Kasım'da ise Fransa ile karşı karşıya gelecek. Daha önce Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan Samet Aybaba, Beşiktaş'ta da futbol takımları koordinatörü olarak görev almıştı. TFF'nin teknik direktörlük konusunda nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken, Samet Aybaba'nın görevlendirilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıfokur:

vizyonsuzlar işte

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

vizyonsuz olan sensin !! Samet Aybaba adana demirSPOR ve sivassporu süper lige çikarmiš olan , ve daha birsürü bašariya imzası olan bir ANTRENÖR!!! SEN KIMSIN ??? NOBODY!

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Haber YorumlarıY. Selim:

samet akbaba kim onca adam dururken bunlar kafayı sıyırmış

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Haber Yorumlarımustafa sagdic:

bari beni alin da kredi kartimi odeyeyim

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Haber YorumlarıMurat Ülger:

Yemin ederim midem bulanmaya başladı. Kötüyü gönderip daha da kötüsünü getirmekte ancak Hacıosmanoğluna yakışırdı.

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