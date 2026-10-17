TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

A Milli Takım'da Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), kasım ayında oynanacak iki kritik karşılaşma için geçici bir çözüm üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

TFF'DEN İKİ MAÇLIK FORMÜL

UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste alınan dört yenilginin ardından Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren TFF'nin, gelecek yıl yapılacak olağan seçimli genel kurul nedeniyle uzun vadeli bir anlaşmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Milliyet'in haberine göre federasyon, yeni yönetimin elini bağlayacak bir karar almak yerine kasım ayındaki iki karşılaşmayı kapsayan geçici bir görevlendirme yapmayı değerlendiriyor.

SÜRPRİZ ADAY SAMET AYBABA

TFF'nin bu doğrultuda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'yı A Milli Takım'ın başına getirmeyi planladığı iddia edildi. Deneyimli teknik adamın öncelikle Belçika ve Fransa maçlarında görev almasının düşünüldüğü, bu karşılaşmalarda elde edilecek sonuçların ise geleceğiyle ilgili kararlarda etkili olabileceği aktarıldı.

GÖZLER 12 VE 15 KASIM'DA

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da Belçika, 15 Kasım'da ise Fransa ile karşı karşıya gelecek. Daha önce Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan Samet Aybaba, Beşiktaş'ta da futbol takımları koordinatörü olarak görev almıştı. TFF'nin teknik direktörlük konusunda nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken, Samet Aybaba'nın görevlendirilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com