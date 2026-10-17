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Pezeşkiyan'dan Mekke İttifakı'na yeşil ışık: Yer almaya hazırız

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Pezeşkiyan'dan Mekke İttifakı'na yeşil ışık: Yer almaya hazırız
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında oluşturulan Mekke İttifakı'na katılmaya hazır olduklarını açıkladı. Al Jazeera'ya verdiği röportajda girişimi olumlu değerlendiren Pezeşkiyan, "Bu, önemli bir adım. Müslümanlar birleşmeli. Bu süreçte yer almaya hazırız" dedi. Anlaşmanın ayrıntılarını henüz bilmediklerini belirten İran Cumhurbaşkanı, Müslüman ülkeler arasında birlik çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Al Jazeera'ya verdiği röportajda Mekke İttifakı'na ilişkin soruları yanıtladı. Tahran yönetiminin girişime olumlu yaklaştığını belirten Pezeşkiyan, anlaşmanın içeriği hakkında henüz ayrıntılı bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

"BU SÜREÇTE YER ALMAYA HAZIRIZ"

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında oluşturulan ittifakı değerlendiren Pezeşkiyan, Müslüman ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, "Bu, önemli bir adım. Müslümanlar birleşmeli. Bu süreçte yer almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, anlaşma kapsamında hangi kararların alındığını ve nasıl bir düzenleme öngörüldüğünü henüz bilmediklerini de dile getirdi. İran'ın ittifaka katılımının hangi koşullarda gerçekleşebileceğine ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

"KİMLİKLERE DAYALI BÖLÜNMELER SONA ERECEKTİR"

Müslüman toplumlar arasındaki etnik ve ulusal farklılıkların ayrışmaya neden olmaması gerektiğini savunan Pezeşkiyan, ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Pezeşkiyan, "Eğer Müslümanlar bir araya gelirse, öncelikle şunu bilmeliyiz ki, bu anlamda Arap, Türk ve İran kimliklerine dayalı bölünmeler sona erecektir" dedi.

"ALLAH NEZDİNDE ÖNEMLİ OLAN ARAP, TÜRK VEYA FARS OLMANIZ DEĞİL"

Müslümanların ortak inanç temelinde buluşması gerektiğini ifade eden İran Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Müslümanız. Bir erkek ve bir kadından yaratıldık ve farklı milletlere ve kabilelere dönüştük. Allah nezdinde önemli olan şükretmektir, Arap, Türk veya Fars olmanız değil."

Kaynak: Haberler.com
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