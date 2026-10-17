Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Amedspor kazanmaya devam ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amedspor kazanmaya devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 8. haftasında Amedspor, sahasında ağırladığı Konyaspor'u Mbaye Diagne'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 8. haftasında Amedspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amedspor, 1-0 kazandı.

GALİBİYET DIAGNE İLE GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Amedspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Mbaye Diagne attı.

ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla birlikte Amedspor, 17 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Konuk ekip Konyaspor ise 5 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki maç haftasında Amedspor, Samsunspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Fatih Kayalı
Fatih Kayalı
Haberler.com
Bu haber 94 sitede yayınlandı.
Adapazarı'nda dolandırıldığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti

Önce vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDENİZCİ21:

ne güzel helal olsun. seneye ülkemizi Avrupa da daha iyi temsil ederler.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVedat Demir:

Arkanda 10 milyonlar var Amed.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
Mansur Yavaş'tan parti değiştiren belediye başkanlarına: Sebebini araştırın, bir şeyler ortaya çıkar

Parti değiştiren başkanlar için 'Bir şeyler ortaya çıkar' dedi
Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor

Görüntü 7 yıl önce çekildi! Şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak

İstanbul Valisi duyurdu! Bu hattaki yapıların hepsi yıkılacak
Futbolda tarihi yenilik! Hakemler artık bunu kullanacak

Futbolda tarihi yenilik! İlk testler yapıldı
Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı

Gözaltındaki kadını kör etti! Polise hapis cezası
İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu

İmamoğlu 4 gün süren savunmasını Hz. Ali'nin sözleriyle tamamladı
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor

Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor