Amedspor kazanmaya devam ediyor

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Süper Lig'in 8. haftasında Amedspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amedspor, 1-0 kazandı.

GALİBİYET DIAGNE İLE GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Amedspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Mbaye Diagne attı.

ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla birlikte Amedspor, 17 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Konuk ekip Konyaspor ise 5 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki maç haftasında Amedspor, Samsunspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.