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Bolu'da düğünde takı töreni tekme ve sandalyeli kavgaya dönüştü

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Bolu'da düğünde takı töreni tekme ve sandalyeli kavgaya dönüştü
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Bolu'da bir düğün salonunda takı töreninde gelin ve damadın yakınları arasında iddiaya göre çıkan tartışma tekme, yumruk ve sandalyeli kavgaya dönüştü. Çocuklar ve kadınlar kaçarken o anlar cep telefonuyla görüntülendi, kavga davetlilerin araya girmesiyle sona erdi.

BOLU'da bir düğün salonunda takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında kavga çıktı. Taraflar tekme, yumruk ve sandalyelerle birbirine saldırırken, o anlar davetliler tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Olay, Büyükcami Mahallesi Parti Sokak'taki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, takı töreni sırasında gelin ve damadın yakınları arasında tartışma çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bazı davetliler de salondaki sandalyelerle karşı tarafa saldırdı. Kavga sırasında salonda bulunan çocuklar ve kadınlar korkuyla kaçarken, o anlar bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kavga, davetlilerin araya girmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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