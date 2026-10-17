İrfan Can Eğribayat'a tepkiler çığ gibi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Galatasaray’a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN BÜYÜK HATA

Eryaman Stadyumu’nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın kader anı 88. dakikada yaşandı. Mücadele boyunca kalesini gole kapatmayı başaran Gençlerbirliği'nde deneyimli kaleci İrfan Can Eğribayat, maçın son anlarında yaptığı büyük hatayla sarı-kırmızılı ekibin öne geçmesine neden oldu.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Kalesinde gördüğü talihsiz golün ardından kırmızı-siyahlı tribünlerin hedefi haline gelen İrfan Can Eğribayat, taraftarlar tarafından yoğun şekilde ıslıklandı.

İlgili Haberler