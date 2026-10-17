Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada

Fransa'da yoksul banliyölerdeki liselerde kronikleşen öğretmen açığı ve bakımsız okullara tepki olarak fitili ateşlenen öğrenci protestoları, hayat pahalılığı ve kamu harcamalarını hedef alan ülke çapında kitlesel bir hükümet karşıtı harekete dönüştü. Bugün sokaklara dökülen binlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında kent merkezlerinde son yılların en şiddetli çatışmaları yaşandı; polis kalabalıklara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

EKİPLER ZAMAN ZAMAN ÇARESİZ KALDI

Paris, Lyon ve Marsilya başta olmak üzere ülke geneline hızla yayılan olaylara müdahale etmek isteyen polis ekipleri, göstericilerin sert tepkisi karşısında zaman zaman çaresiz kaldı. Resmi yetkililer, gün ortasına kadar sadece Paris dışındaki kentlerde 32 bin 800 kişinin katılım sağladığı yüzlerce gösterinin kayıtlara geçtiğini bildirdi.

KAMU BİNALARI HEDEFTE

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde şu ana kadar 166 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Paris, Marsilya, Rennes, Toulouse ve Angers gibi bölgelerdeki gösterilerde "kapüşonlu kişiler" tarafından "hedefli şiddet eylemleri" gerçekleştirildiği aktarıldı. Bazı protestocuların yağma girişiminde bulunduğu, polise saldırdığı, kundaklama eylemi gerçekleştirdiği, devlet kurumlarını hedef aldığı ve Marsilya'daki polis karakoluna saldırdığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin hızlı ve kararlı bir şekilde karşılık verdiği vurgulanarak, "Aşırı sol unsurların öğleden sonra düzenlenen yürüyüşler sırasında durumu tırmandırmaya çalışması ihtimali çok yüksek" denildi.

PROTESTOCULAR İLE POLİS ARASINDA ÇATIŞMA

Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan (Place de la Republique) Porte de Clichy'ye doğru yerel saatle 14.00'te başlaması planlanan yürüyüş, protestocular ve polis arasında çıkan çatışmalar nedeniyle başlayamadı. Bir araç ateşe verilirken, polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler ise polise havai fişek fırlattı.

Fransa genelinde protestoların şiddetlenmesiyle birlikte Paris'in yanı sıra Strasbourg'daki ve Marsilya'daki protestolarda da göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Paris'te 30 bin ila 60 bin, ülke genelinde ise 90 bin ila 170 bin arasında protestocunun sokağa çıkması bekleniyor.